De lak op deze Tesla Model S heeft 40.000 dollar gekost

Vijftig tinten grijs.

Zero To 60 (die je kent van DEZE Mustang) was ook dit jaar weer aanwezig op de SEMA in Las Vegas. De Amerikaanse tuner nam onder andere deze aangepakte Tesla Model S mee. Het bedrijf voorzag de elektrische sedan van een nieuwe bodykit en wielen.

Wat echter de aandacht trekt is de lak. Niet zozeer vanwege de (saaie) kleur, maar vanwege het prijskaartje. In samenwerking met coatingbedrijf PPG werd de Model S van een nieuwe laklaag voorzien, inclusief beschermfolie tegen steenslag. Kosten: 40.000 dollar. Het is een raadsel waar dat idiote bedrag op gebaseerd is. Het klinkt wel lekker in de kroeg.

Naast de lak en bodykit werd ook de binnenkant van de Tesla op een aantal punten vernieuwd. Het standaard rode interieur bleef behouden. Wel werd de boel van wat stitching voorzien. Het Zero to 60-logo werd tevens in de hoofdsteunen verwerkt. Al met al oogt deze Model S een stuk dikker in vergelijking met het standaard model.

