Vernieuwde Jeep Compass ook als Trailhawk én PHEV - Autoblog.nl

De vernieuwde Jeep Compass is weer helemaal bij de tijd.

In een tijd waarin SUV’s en crossovers zeer populair zijn, moeten merken als Land Rover en Jeep daar goed van profiteren. Voor beide merken betekende het wel dat ze hun ziel aan de duivel moesten verkopen. Want men heeft graag de illusie van een crossover, niet daadwerkelijk een terreinauto.

En ondanks dat de meeste Land Rovers en Jeeps reguliere doch hogere personenwagens zijn, spreekt zo’n badge zeer tot de verbeelding. Met de vernieuwde Jeep Compass is dat niet anders. De eerste generatie kwam in 2006 en was een zeldzame mispeer. Gelukkig zette Jeep dat snel recht met een geslaagde facelift. Nu is er een nieuwe Jeep Compass.

Vernieuwde Jeep Compass

We spreken weliswaar van ‘nieuwe Jeep Compass’, maar het moet eigenlijk zijn vernieuwde Jeep Compass. Het is in feite niets meer dan een facelift. Deze facelift werd een tijdje geleden al bekend gemaakt, maar details bleven uit. Nu is de auto officieel onthuld. Verwarrend? Ja, absoluut! Heel kort door de bocht: de eerste generatie (de MK49) werd van 2006 tot 2016 geleverd. De tweede generatie Compass (MP/552) is er sinds 2016. De Jeep Compass staat op het ‘Small Wide 4×4 LWB’-platform van van FCA, waarop de Alfa Tonale ook op komt te staan. Als die auto uberhaupt nog gaat komen.

Details

De wijzigingen bij de vernieuwde Jeep Compass zijn typisch facelift-werk. Iets meer LEDs, andere strips, andere achterlichten, andere bumpers, wielen en dat soort dingen. De koplampen zijn meteen de duidelijkste wijzigingen, want die zijn nu veel platter dan dat ze eerst waren. Belangrijker is misschien dat het interieur ingrijpend vernieuwd is. Er is een nieuw instrumentarium dat bestaat uit een 10,25 inch scherm. Qua infotainment is er keuze uit twee schermen: eentje van 8,4 inch en eentje van 10,1 inch. Apple CarPlay en Android Auto kun je ermee koppelen.

Uitvoeringen en motoren

Er is keuze uit diverse uitvoeringen voor de vernieuwde Jeep Compass: Sport, Longitude, Limited, S en Trailhawk. Die laatste is zo’n extra stoere versie, helemaal ‘in’ anno 2021. Dan de motoren. Er is keuze uit een 1.3 Turbo (FireFly-motor van Fiat) met 130 of 150 pk. Belangrijker voor Nederland zijn misschien de ‘4xe’-plug-in hybrides met naar keuze 190 of zelfs 240 pk.

Deze hebben een batterij van 11,4 kWh en zorgen voor iets minder dan 50 km rijbereik volgens de WLTP. De auto wordt op sommige markten ook verkocht met een 1.6 diesel met 130 pk, maar deze staat niet op de prijslijsten.

Prijzen vernieuwde Jeep Compass

Ja, prijslijst! Want naast de afbeeldingen en info hebben we ook de prijzen voor je. De Jeep Compass is namelijk leverbaar vanaf 34.190 euro. Voor dat geld heb je een 1.3T met 130 pk in ‘Sport’-uitvoering. De plug-in hybride is er vanaf 39.990 euro. Dan heb je een 4Xe Limited Lease Edition met 190 pk.