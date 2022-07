Jeep is nu echt het groenste SUV-merk ter wereld. Aldus Jeep

Het is Jeep er veel aan gelegen om het braafste jongetje van de klas te zijn. Met de nieuwe Grand Cherokee 4xe lijkt dat de Amerikanen ook te gaan lukken.

Even mijmeren over vroeger hoor. Het is namelijk niet eens zo heel lang geleden dat het er in Nederland een heel stuk vrolijker aan toeging dan nu het geval is. Zo zonden de vrouwen eind jaren 90 nog gewoon topless op het strand en werd je in het Nederlands aangesproken als je een biertje bestelde op een terras.

Ook bestond er nog geen Twitter, Facebook of andere social media waarop klagen en cancellen gemakkelijker gaat dan het opendraaien van de waterkraan. Maar belangrijker voor ons, je mocht nog gewoon met een lekkere dikke motor in je auto rondrijden. En zeker in je Jeep!

Jeep is nu hartstikke groen geworden

Zo leverde Jeep eind jaren 90 de Grand Cherokee 5.9. De naam zegt het al, daar zat een tot 5.9 liter uitgeboorde V8 in. De snelste Jeep ooit was het destijds en dat met slechts 245 pk. Maar het was vooral het geluid dat deze auto onvergetelijk maakt.

Natuurlijk kwamen er daarna nog wat pareltjes van Jeep voorbij, zoals de Trackhawk met 707 pk en een 0-100 tijd van 3,5 seconden, maar die tijd is nu helaas voorbij. Nu richt Jeep zich namelijk niet meer op de fun, maar op de kleur groen.

Jeep prijst de Grand Cherokee 4xe

In de nieuwe Jeep Grand Cherokee zit namelijk geen V8 meer, maar een saaie 4-cilinder-met-pruttelgeluid. Oh ja, er zit ook een elektromotor bij, waardoor er tenminste nog wel 375 pk uitkomt. En die combinatie is hartstikke goed voor het milieu, dus helemaal klaar voor de nieuwe tijd. Aldus Jeep.

Want de Grand Cherokee kan 51 kilometer volledig elektrisch rijden en elektrisch rijden is de toekomst. Aldus Jeep.

En we weten nu wat die toekomst ons gaat kosten, Jeep heeft de Grand Cherokee namelijk voorzien van een prijskaartje. Eén voordeel, hij is goedkoper dan de eerste editie waar we een paar maanden terug over schreven. Je betaalt 85.400 euro voor de instrapper, de ‘Limited’ geheten.

Verder zijn er nog drie uitvoeringen, allemaal ietsje duurder. Zo is er de ‘Trailhawk’ voor 90.400 piek, de ‘Overland’ van 92.600 euro en tenslotte de topper, de ‘Summit Reserve’ en die kost 101.400 piek. Maar dan heb je ook alle aankleding die je wil. Aldus Jeep. En helemaal mooi, alle uitvoeringen mogen parkeren op een laadplek, want ze zijn allemaal plug-in hybride! Kortom, goed nieuws voor de milieubewuste Jeepliefhebber.

En voor de Jeepliefhebber die wat minder om de waterstand geeft, is er gelukkig altijd nog Marktplaats…