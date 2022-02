Dit kost de gloednieuwe Jeep Grand Cherokee in Nederland

In een milieuvriendelijke auto rijden terwijl iedereen het tegenovergestelde denkt: het kan nu met de nieuwe Grand Cherokee!

Grote Amerikaanse SUV’s zijn zo ongeveer de laatste auto’s die het goed doen in Nederland. Met een vijf ton kostende V12 supercar doe je nog betere zaken in ons land. Toch is de nieuwe Jeep Grand Cherokee gewoon weer leverbaar in Nederland.

Waarom Jeep hier nog heil in ziet? Het toverwoord is hybride. De compleet nieuwe Grand Cherokee is er namelijk voor het eerst als PHEV. Dat was ook te verwachten, want zelfs de Wrangler is er tegenwoordig met een stekker.

De vorige Grand Cherokee dateerde al uit 2010, dus het werd wel tijd voor een opvolger. Die is er nu dus. We zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie Grand Cherokee. Dit is geen doorontwikkeling van de vorige, maar een auto die op een nieuw platform staat. Ook qua design is de Grand Cherokee helemaal fris.

De Grand Cherokee is geen auto die gemaakt is met Nederland in gedachten, maar de aandrijflijn is nu wel Nederland-proof. Onder de motorkap is namelijk een bescheiden vierpitter te vinden. Omdat het een PHEV is levert de Grand Cherokee gelukkig alsnog prima cijfers: 380 pk en 637 Nm. Je kunt zelfs tot 51 km volledig elektrisch rijden, terwijl je intussen met de nek wordt aangekeken door GroenLinks-minnend Nederland.

Betekent dit dat de Grand Cherokee nu betaalbaar is in Nederland? Nou, dat valt een beetje tegen. Je bent alsnog rond de ton kwijt. De vanafprijs is namelijk €97.900. We moeten er voor de volledigheid wel bij zeggen dat het hier om de ‘Exclusive Launch Edition’ gaat.

De Exclusive Launch Edition is dus een uitvoering met alles erop en eraan. Je kunt bijvoorbeeld rekenen op maar liefst vier 10 inch schermen, waaronder een head-up display en een apart scherm voor de bijrijder. Verder krijg je onder meer 21 inch velgen, McIntosh audio met 19 speakers en 16-voudig verstelbare verwarmde en geventileerde stoelen. Het interieur is ook fraai aangekleed met Palermo-leer en notenhout.

Nog een verzachtende omstandigheid wat de prijs betreft: concurrenten als de X5 eDrive45e en de GLE 350 e hebben een stuk minder vermogen en koppel. Dan nog blijft een ton veel geld voor een Jeep met een viercilinder. Maar wellicht komt er nog een goedkopere instapversie.