Deze Alpina B10 kost maar 5000 euro. Dat kan toch helemaal niet?

Althans, dat denken wij. Of is er iets heel erg mis met deze Alpina B10?

We kregen zojuist een bericht van Erik (dank je Erik) en daarin maakte hij ons attent op een wel heel goedkope Alpina B5. Het bloedverziekend mooie blauwe monster staat namelijk op Marktplaats voor het luttele sommetje van 5000 euro.

En ons hart maakte direct een sprongetje, want 5000 euro voor een Alpina B10 van de E39 generatie is echt absurd laag. Tuurlijk heeft deze schitterende auto zijn 4.6 liter grote V8 wel flink wat laten draaien met zijn ruim 286.000 kilometer, maar dat kan niet die te lage prijs verklaren.

Waarom is deze Alpina B10 zo goedkoop?

Dus gingen we verder zoeken naar een reden waarom deze Alpina B10 zo goedkoop is. Zou er soms een aanzienlijk deel van de 347 oorspronkelijke paarden onder de motorkap vandaan zijn gevlucht en kost het terugstoppen de hoofdprijs?

Nee, ook niet. Volgens de verkoper is er niets mis met het motorische gedeelte van deze beauty. Dat is het dus ook niet. Zou het dan aan het interieur liggen?

Nee, ook niet. Natuurlijk zie je dat er de afgelopen jaren gebruik van is gemaakt, maar dat sleetse is absoluut geen verklaring voor die lage prijs voor deze Alpina B10 met z’n machtig gorgelende V8. En het gare stuurwiel is zo vervangen… We wisten het bijna niet meer.

Bijna, want gelukkig is daar altijd collega @willeme die ons uit de droom helpt en op een uiterst kalme -en in dit geval zelfs ijzingwekkende- toon uit de doeken doet waarom je voor deze bizar mooie Alpina slechts 5000 euro moet afrekenen.

HIJ STAAT OP EEN VEILING!!1!

Inderdaad. Die 5000 euro is niet het bedrag wat je voor deze übergeile Alpina B5 moet neerleggen. Het is slechts de opening voor de veiling waar hij opstaat. Damn!! Daar gaat onze droom, want we weten allemaal dat het niet bij 5000 euro gaat blijven. Ik vrees dat er zo het 5-voudige voor geboden gaat worden. Hebben wij weer.

Mocht jij nou wel oren hebben naar een schitterende Alpina B5 E39 en iets meer willen betalen, kijk dan even bij BVA Auctions. Die veilen hem namelijk. En als laatste, wees er snel bij, want de online veiling loopt nog tot morgen.

Maar doe ons een lol en koop dat ding. We zijn jaloers!