Jeep Renegade 2014-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Jeep Renegade 2014-heden.

De Jeep Renegade is een stoere kleine crossover die eruit ziet als een Jeep, maar in technisch opzicht een Fiat is. Kleine crossovers werden ineens heel erg populair en toch duurde het jaren voordat Jeep ook een dergelijke auto had. Met name de Aziatische merken hadden veel compacte crossovers. Jeep volgde pas iets later. Eerst met de Compass en later met de Renegade. De naam Renegade komt van een uitrustingsniveau van de CJ-Jeep.

De Jeep Renegade maakte zijn debuut als concept-car op de North American International Auto Show in 2008. Toen was het nog écht een wilde concept zoals Jeep ze kan maken. Een auto zonder echte voorruit en deuren, laat staan zijruiten en een dak.

De productieversie kwam in 2014 tijdens de Salon van Genève. Dat was ook geen toeval, want die auto is specifiek bedoeld voor de Europese markt. Het is namelijk weliswaar een Jeep qua uitstraling, naam en badge, maar in technisch opzicht is het eigenlijk een Fiat.

De Jeep Renegade staat namelijk op het ‘Small Wide’ platform. De basisarchitectuur daarvan stamt uit 2005. Het was destijds een platform waar General Motors en Fiat aan samenwerkten. De Opel Corsa en Fiat Grande Punto staan op de ‘Small’-variant. Op basis van dit platform ging FCA aan de slag en kwamen ze op de proppen met het Small Wide platform. De eerste auto die daar gebruik van maakt, is de Fiat 500L in 2012. De Jeep Compass had wel een primeur, want het was de eerste keer dat het platform gecombineerd werd met vierwielaandrijving.

Het is geen enorme auto met een lengte van 4,23 is een beetje middenklasser langer. De breedte (1,81 meter) en hoogte (1,69 meter) zorgen ervoor dat er een ietwat vierkante auto voor je neus staat. De wielbasis is met 2,57 meter redelijk kort en helpt dus mee aan het gedrongen uiterlijk van het kleintje.

Meteen veel motoren beschikbaar, dus veel keus voor je Jeep Renegade occasion. Het begint met een 1.4 MultiAir, afkomstig van Fiat. Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is een 140 pk-versie met handbak, de tweede heeft een automaat en derde heeft vierwielaandrijving en een automaat. Die laatste krijgt automatisch ook 30 paarden extra waardoor het totaal uitkomt op 170 pk. Dieselen kan ook met een 1.6 MultiJet (120 pk) en een 2.0 liter diesel met 20 pk’s meer. Die laatste heeft altijd vierwielaandrijving.

Een jaartje later komt er een nieuwe instapper, de ‘1.6 E-torq’. Die naam suggereert heel veel koppel (torque is koppel in het Engels zoals je wellicht weet) en elektropower, maar in principe is het geen van beide. Integendeel, het is gewoon een ouderwetse atmosferische 1.6 met 110 pk. De auto verlaagt de vraagprijs met zo’n twee mille.

In 2018 krijgt de Jeep Renegade een flinke facelift. Deze is behoorlijk subtiel, een duidelijk teken dat het design van de auto in de smaak valt. Het complete motorprogramma gaat op de schop. De 1.6 e-Torq en 1.4 MultiAir mogen met pensioen. De nieuwe instapper is de 1.0T (met de Fiat Firefly motor), goed voor 120 pk en 190 Nm. Daar komt later ook een e-versie van. Geen echte een hybride, maar een kleine generator aan de transmissie die de benzinemotor assisteert met wegrijden.

De 1.3 turbo is een viercilinder met 150 pk en heeft altijd een automaat. Er is een 1.3T met vierwielaandrijving voor de liefhebber, maar die kost 40 mille in de Limited-uitvoering. In 2019 komt er ook een diesel, die een jaar later alweer geschrapt wordt in Nederland. De 2.0 heeft standaard vierwielaandrijving en dan is er ook nog de stoere Trailhawk-uitrusting. Met een prijs van bijna 60 mille is deze in principe onverkoopbaar. In 2020 zakt het vermogen van de 1.0T naar 115 pk.

De belangrijkste toevoeging aan de range van de Jeep Renegade is de 4xe uitvoering. Dit is een plug-in hybride-uitvoering die alles combineert voor de Nederlandse consument. Standaard heb je altijd vierwielaandrijving en een automaat. Een 190 pk versie en een 240 pk versie. De eerste komt volledig elektrisch zo’n 50 kilometer ver, de tweede iets minder ver.

In Nederland wordt een groot gedeelte van het gamma geschrapt in 2022. De 1.5T e-hybrid wordt nieuw aan het gamma toegevoegd, naast de hybrides. Inmiddels is FCA samen met PSA Stellantis geworden en worden de motoren nu niet meer persé door Fiat geleverd. Daarom is het motorenaanbod zo verschillend. Eén pluspunt, geen 1.2 PureTech in de Jeep Renegade occasion.

De auto is al tien jaar op de markt dus er is keus. Veel verschillende aandrijvingen en uitvoeringen hebben in al die jaren de revue gepasseerd. We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Jeep Renegade 2014-heden wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Jeep Renegade 2014-heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Jeep Renegade 2014-heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Een kleine crossover, dus altijd een vijfdeurs. Hij is er ook als Renegade Van. Als bestelauto uitvoering zeg maar. Geleverd van 2015 tot 2018 op grijs kenteken dus.

Qua interieur en ruimte komen we klachten tegen over bruikbaarheid. Kleine kofferruimte en gebrek aan bergvakken in deuren en onder stoelen en dergelijke. Dingen die je wel van te voren kunt zien als je er ook naar kijkt. Let dus op of de auto ruim en praktisch genoeg voor je is.

Over de voorstoelen is niet iedereen onverdeeld enthousiast. De één vindt dat de stoelen te weinig steun geven de ander geeft aan dat je er tenminste in zit en niet op. Maar over het algemeen houdt het niet over. Goed uitproberen dus in je Jeep Renegade occasion, want zo’n stoel zit je natuurlijk wel aan vast. Let ook op met de enorme A-stijl, die neemt een flinke hap uit je zicht.

Wat we ook tegenkomen is een rammelend achterbakslot op slechte wegen.

Onderstel

Het onderstel is niet helemaal des Jeeps. Sportief geveerd en een goede wegligging. Grotere wielen betekent minder comfort, maar dat is geen verrassing. Verkeersdrempels gaan redelijk soepel.

De 4XE plug-in hybride is flink zwaarder en dat heeft zo zijn weerslag op het onderstel. Zorg dat je tijdens de testrit voldoende slechtere wegen en drempels neemt. Kijk of het onderstel van je Jeep Renegade occasion past bij jouw idee van comfort.

Als je het comfort of het weggedrag niet prettig vindt, kun je ook overwegen om een Fiat 500L of 500X proef te gaan rijden. Deze auto’s delen veel van de techniek met de Renegade, ze staan op hetzelfde onderstel. Wellicht bevallen deze wel beter. Qua motorisering zijn ze minder vergelijkbaar. De Fiats hebben onder andere de TwinAir tweecilinders en de 1.3 MultiAir in plaats van de 1.4.

Aandrijflijn

De vierwielaandrijving die je kunt krijgen op de Renegade is niet alleen maar voor het idee. Je komt verrassend ver in het terrein. Hij weegt niet al te veel, dat werkt in zijn voordeel. Dat er Jeep op de auto staat is dus niet een wassen neus, al is het natuurlijk geen die hard terreinauto.

De automatische versnellingsbak voelt wel als een echte Jeep. Geen SUV finesse, je voelt hem echt door de verzetten gaan. Test dat goed uit bij de proefrit met je Jeep Renegade occasion, want dit is een producteigenschap. Hij wordt wel als traag en vaag omschreven. Lui en ouderwets. Weinig enthousiasme online. Het went…

Hij is er met vierwielaandrijving, maar als je geen plannen hebt om de gebaande paden te verlaten zouden wij gewoon een voorwiel aangedreven versie zoeken. Scheelt in prijs, maar ook in verbruik.

Elektronica

De auto is al tien jaar op de markt dus er zitten wel wat verschillen in bijvoorbeeld het infotainment systeem. Kijk dus goed bij jouw Jeep Renegade occasion wat er wel en niet op en aan zit en of het werkt met bijvoorbeeld jouw telefoon. Sinds 2022 zit er een volledig digitaal instrumentarium in, dus als je dat tof vindt, moet je een exemplaar van na 2022 zoeken.

Een meermaals resettend infotainment systeem komen we ook online tegen. Soms zelfs wekelijks. Als gebruiker moet je dan de taal opnieuw instellen en de interieurtemperatuur staat dan standaard op standje crematorium. Dat automatisch warm zetten van de kachel komen we vaker tegen.

De auto start alleen als het koppelingspedaal volledig is ingetrapt. Doe je dat en de startmotor draait niet én je krijgt geen melding op je dashboard dat je de koppeling moet intrappen dan is waarschijnlijk de stekker van de schakelaar bij de koppeling los. Die stekker moet dan opnieuw worden vastgezet. Het komt ook voor dat de schakelaar het helemaal begeeft, dan vervangen.

Naast het koppelingspedaal komen we ook storingen tegen met het gaspedaal. De auto reageert dan niet meer op het gaspedaal. Best lastig met rijden. Een nieuwe potentiometer blijkt dan de oplossing.

Wat we ook tegenkomen zijn contactsleutels die niet uit het contact willen komen. Oorzaak hiervan is dat de accu te weinig spanning heeft of, bij de automaten, de auto niet goed in de P-stand wil komen. Dat laatste kan ook andersom gebeuren dat de auto niet uit de P-stand komt. Maar goed dat wordt dan een lastige proefrit, dus meteen aanpakken maar.

Wat betreft de plug-in hybride. Er zijn klachten dat de auto soms niet wil opladen. Dit is met een software update te verhelpen. Handig is om met je Jeep Renegade occasion een laadsessie te doen. Je hoeft hem niet helemaal vol te laden, maar even aansluiten (zit de kabel erbij?) kijken of alles werkt en ook weer laadsessie afsluiten. Doorloop het proces.

Motoren

Allereerst de MultiAir motor die afkomstig is uit de Fiat schappen. Die is erg gevoelig voor de juiste en correcte hoeveelheid olie. Als er verkeerde olie is gebruikt dan kan de motor sneller slijten. Je merkt dit aan het onregelmatig lopen van de motor waarvan één of meerdere cilinders zelfs helemaal kunnen uitvallen. Het op peil brengen van de olie, met de juiste olie uiteraard, kan dit probleem verhelpen. Zo niet dan moet de motor gereinigd of “geflushd” worden. Helpt dit ook niet dan moet de MultiAir unit vervangen. Het beste is om iedere 15 duizend kilometer de olie te wisselen en die moet dan natuurlijk wel de juiste viscositeit hebben.

Kijk bij de MultiAir motor even naar de kilometerstand. Is die rond de 100k kilometer en is de olie iedere 30 duizend kilometer ververst zoals in eerste instantie de aanbevolen interval was. Let dan extra goed op. Dit kan een waarschuwing zijn om die MultiAir unit extra goed te onderzoeken.

Een ander issue dat we online tegenkomen bij de MultiAir motor is motorstoringen bij koud weer. Door het ontbreken van carterontluchting kan er vocht achterblijven en dat kan kristalliseren. De motor gaat dan in noodloop en de carter moet dan schoongemaakt worden.

De 1.6 e-Torq motor zouden wij overslaan. Er zit maar 110 pk in en hij is zonder turbo. Weinig power en echt bedoeld als instapper om de prijs wat lager te krijgen.

Bij de 4XE, de plug-in hybride, kun je een lampje in de vorm van een schildpad op je dashboard zien branden. Dit in combinatie met een niet meer vooruit te branden auto wil zeggen dat je heel snel moet tanken. Peut erin en het is opgelost.

Diesels zijn zeldzaam onder de Jeep Renegade occasions. We vinden op dit moment slechts 2 stuks op Marktplaats, maar soms kun je de melding DEF soon op je dashboard krijgen. Dat betekent dat de AdBlue hoognodig moet worden bijgevuld. Niet mee wachten, want is het tankje (te) leeg dan houdt de motor er mee op.

Niet in Nederland geleverd is de 180 pk sterke 2.4 liter Tigershark motor van Chrysler. De kans is zeer klein dat je er in het aanbod hier één tegen komt, maar weet dat er dus een extra motorisering in de wereld rondrijdt. In de VS is dit de standaard motorisering.

Benzine

1.0T 115 driecilinder 115 pk (van 2020 tot 2022)

1.0T driecilinder 120 pk (van 2018 tot 2022)

1.3T viercilinder 150 pk (van 2018 tot 2022)

1.3T 4WD viercilinder 180 pk (van 2018 tot 2022)

1.4 MultiAir 140 pk (tot 2018)

1.4 MultiAir AWD 170 pk (tot 2018)

4XE 1.4 190 PHEV viercilinder 190 pk (vanaf 2020)

4XE 1.4 240 PHEV viercilinder 240 pk (vanaf 2021)

1.5T E-Hybrid viercilinder 130 pk (vanaf 2022)

1.6 E-Torq 110 pk (van 2015 tot 2018)

Diesel

1.6 MultiJet 120 pk (tot 2018)

2.0 MultiJet AWD 140 pk (tot 2018)

2.0D 4WD 170 pk (van 2019 tot 2020)

Nog een speciaal extra consumentenadvies van Autoblog. Als we kijken naar de betrouwbaarheidsonderzoeken dan zien we dat de beginjaren van de Jeep Renegade veel last hadden van kinderziektes. Vooral de eerste drie bouwjaren kun je wellicht beter mijden als je in de markt bent voor een Jeep Renegade occasion. Aan de andere kant, wellicht hebben de eerdere eigenaars alle ellende er al uit gehaald.

Aanbod Jeep Renegade 2014-heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Jeep Renegade 2014-heden is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 181 exemplaren van de Jeep Renegade 2014-heden op Marktplaats.nl te vinden. De goedkoopste is een exemplaar uit 2015 met de 1.4 MuliAir benzinemotor en 233.553 kilometer ervaring. Vraagprijs: 10.700 euro. De duurste is een 1.5T e-Hybrid plug-in hybride. Hageltjenieuw en te koop voor 45.145 euro.

Voor het totale aanbod van de Jeep Renegade 2014-heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een 150 pk sterke Jeep Renegade 1.3 T-E Limited uit 2019. Deze mochten we lenen bij Louwman Peugeot in Ridderkerk.