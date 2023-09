Opel Corsa (E) 2014-2019 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Opel Corsa (E) 2014-2019.

De Opel Corsa E is de vijfde generatie van de Opel Corsa en is eigenlijk een doorontwikkeling van de Corsa D. Geen volledig nieuw platform, wel veel nieuws. De auto kreeg een eigen fabriekscode X15 en markeerde daarmee een nieuwe generatie.

Het feit dat de auto een doorontwikkelde vierde generatie is zie je vooral terug in de onderhuidse techniek. Van buiten en binnen is de auto natuurlijk wel echt anders dan zijn voorganger. Doordat de auto niet volledig nieuw is gaat de Corsa E maar 4,5 jaar mee voordat hij wordt opgevolgd door de Corsa F. Maar die doen we een andere keer.

Fijn was vooral dat alle malheur uit de vorige generatie natuurlijk mooi opgelost kon worden. En ook fijn was de terugkeer van de OPC met de vijfde generatie.

Wat betreft motoren was het aanbod lekker overzichtelijk. De Opel Corsa is van het begin af aan verkrijgbaar geweest met een 1.0 liter motor, vroeger viercilinders, in deze generatie is de 1 liter een nieuwe driecilinder. Die is er in een 90 en 115 pk uitvoering. Er is ook een 1.4 viercilinder met 90 pk, vanaf 2015 ook als Bi-fuel met LPG en de versie die je het liefste wil maar bijna niet verkocht is in Nederland, de OPC 1.6 Turbo met meer dan 200 pk. Er was ook nog een 1.3 diesel met 90 pk. Lekker zuinig.

Deze vijfde generatie Corsa heeft weinig voor en weinig nadelen. Het was in de basis de generatie waar het meest over nagedacht is, omdat het dus een doorontwikkeling was.

Klein aandachtspuntje is misschien de score van 4 sterren bij de EuroNCAP. Ook een gevolg van het feit dat de E doorontwikkeld is op het platform van de D die enorm lang mee is gegaan. Daarom dus niet de maximale score. Kun je even in je achterhoofd houden.

Nóg even een dingetje om in je achterhoofd te houden. De Opel Corsa is een auto die in heel Europa populair is bij autoverhuurbedrijven. Die komen dan vanuit heel Europa deze kant op voor de verkoop. Goed om even te kijken of je erachter kunt komen wat de historie van de auto is. Want je weet wat ze zeggen, don’t be gentle with a rental. Een ex huurauto zou ik zelf geen aanbeveling vinden.

De Opel Corsa E is dus een goed doordachte auto die als het goed is alle kinderziektes van de Corsa D heeft genezen. Maar zoals jullie van ons gewend zijn, doken we in de diepe krochten van het internet om alle aandachtspunten die we konden vinden op een rij te zetten om aan te denken als je een Opel Corsa (E) wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Opel Corsa (E) wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Opel Corsa (E) problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Qua carrosserie. De Opel Corsa E is er als driedeurs en als vijfdeurs. Dat zijn eigenlijk bijna twee modellen. De vijfdeurs is een echte compacte gezinsbak. De driedeurs heeft een coupélijn en oogt een tikkie sportief. Dat betekent ook wat minder ruimte achterin en wat praktische beperkingen. Inmiddels sterft de driedeurs in autoland ook al aardig uit, dus als je nog voor zo’n sportievere driedeurs occasion wil gaan is dit wellicht iets voor jou.

Een compacte auto brengt vaak veel tijd door in de stad. Kijk dan ook even goed naar eventuele parkeerschades. Uitstulpingen in de banden. Schade aan de velgen of lakschade van portieren van andere auto’s of schade aan de uitersten van de portieren.

Wat betreft het interieur is er een hele grote stap gemaakt van de D naar E. Mocht je twijfelen ga dan voor de Corsa E die is veel meer bij de tijd dan de D. Ook het materiaal is hoogwaardiger en voor de liefhebber is er natuurlijk een touchscreen.

Onderstel

Het onderstel dan. Hier is wel flink aan geknutseld ten opzichte van de voorganger en dat was ook wel nodig. Als je in de markt bent voor een Corsa en je twijfelt tussen een D en een E dan is het onderstel een goede reden om toch voor de E te gaan. Het platform is dan misschien hetzelfde, maar het onderstel is wel flink aangepakt en dat was ook wel nodig.

Aandrijflijn

Wat betreft de aandrijflijn. Een euvel dat we online tegenkomen is dat de versnellingsbak niet meer in zijn achteruit wil. Op zich een kleinigheid want meestal is het de borging van de achteruit die aan de pook is afgebroken. Kun je tijdelijk met een tie wrap repareren, maar moet natuurlijk wel definitief gefikst worden door de garage.

Die handbakken is ook nog wel wat over te zeggen. Compacte auto’s zoals de Corsa slijten hun leven vaak in de stadsjungle. Test even goed de koppeling en de bak uit tijdens de proefrit. Eigenaren zijn niet allemaal enorm tevreden over de levensduur en de kwaliteit van de versnellingsbak.

Hij is ook verkrijgbaar met een Easytronic automaat. Die staat niet best bekend. Niet door willen schakelen of net als de handbak niet in zijn achteruit willen. Wij zouden kiezen voor de handbak.

Elektronica

Dan over de elektronica. Er is altijd iets te zeggen over de elektronica. Wat we online tegenkomen is remlichten die blijven branden in combinatie met het ABS/ESP lampje. Meestal is dan alleen de remlichtschakelaar stuk. Afstellen of vervangen is dan de oplossing.

Heeft de auto Apple Carplay of Android Auto, hang dan je telefoon met een kabel aan het systeem. De USB poorten zijn nog wel eens kwetsbaar. Test die dus uit. Bellen kan ook via de bluetooth maar de Carplay, indien aanwezig, moet via een draadje.

We roepen het eigenlijk bijna altijd in de occasion aankoopadvies video’s, maar we komen het ook weer tegen als we in de aandachtspuntjes duiken van de 5e generatie Opel Corsa. De auto heeft een ingebouwde bluetooth module die met je telefoon kan praten. Je raadt het al, dat werkt niet altijd even goed. Dus, test het tijdens de proefrit de connectie tussen auto en telefoon goed. Software updates en zelfs het in zijn geheel vervangen van de unit helpt zeker niet altijd.

Die elektronica moet je natuurlijk altijd goed checken, maar we komen het opmerkelijk vaak tegen online dat je bij de Corsa E extra goed moet checken of de elektronische zaken het goed doen. Dus doe de elektrische ramen uitgebreid open en dicht, check of de spiegels en de deurvergrendeling goed werkt. Die elektronica is kwetsbaar. De besturing moet ook erg licht en gemakkelijk gaan. De stuurbekrachtiging is wellicht zelfs wat te licht naar velen hun smaak. Stuurt ie niet licht, dan is er waarschijnlijk iets niet goed met de stuurbekrachtigingsmotor. Komt ook vaker voor, dus test het uit.

Motoren

Motorisch dan. De 1.0 liter driecilinder motor kan slecht lopen. Dat kan worden veroorzaakt door een loszittende stekker die aan de regelaar van de brandstofdruk zit. Als die stekker weer goed terug geklikt wordt is het probleem verholpen.

De motor moet sowieso soepel lopen. Aarzelt de auto, draait ie ruw stationair en lijkt de auto vermogen te missen. Een oorzaak hiervan kunnen versleten bobines zijn. Als de bougies steeds op tijd vervangen zijn kan de levensduur verlengd worden. Kijk of je kunt zien hoe de onderhoudshistorie van het exemplaar dat je op het oog hebt eruit ziet.

De onderhoudsinterval voor de oliewissels is 30 duizend kilometer. Dat is best wel lang en wellicht beter om iets in te korten. Zeker omdat slechte olie veel invloed heeft op de kettingspanners van de distributieketting. Hou het oliepeil dus zeker tegen het einde van de onderhoudsinterval in de gaten of geef de auto eerder zijn beurt.

Alle Corsa’s hebben overigens een distributieketting. Dat betekent eigenlijk ook dat het in principe onderhoudsvrij is. Mits je het reguliere onderhoud goed uitvoert. Anders kan het ertoe leiden dat de distributiekettingspanners verslijten. Je kunt het horen tijdens de proefrit door een ratelende distributieketting. Goed luisteren dus.

Een ding wat niet is opgelost is zijn de krukassensoren, die zijn net als bij de Corsa D kwetsbaar. Daarnaast is tijdig en goed onderhoud heel belangrijk. Natuurlijk altijd zo bij een auto, maar bij de Corsa E is bekend dat bij niet tijdig onderhoud de nokkenas of de nokkenasgeleiding kapot gaan en dat heeft ernstige motorschade tot gevolg.

De 1.4 dan. Die motor zat ook in zijn voorganger en daar waren veel problemen met het inlaatspruitstuk. De Corsa E heeft een gemoderniseerd inlaatspruitstuk, hierdoor zouden klepstoringen minder voor moeten komen. Wel goed om even in je achterhoofd te houden.

Die 1.3 CTDI motor komt uit de schappen van Fiat. Die heeft een distributieketting en daar zijn nog wel eens problemen met de kettingspanning. Ook turboschade en lekkende injectoren zijn een issue bij deze motor.

Wij zouden zelf kiezen voor de 1.0 liter Ecotec in 90 of 115 pk uitvoering, dat maakt op zich niet zo uit. Die motorisering is efficiënt, vlot ook in de stad en gewoon een fijne motor in een auto als deze.

Benzine

1.0 liter driecilinder 90 pk

1.0 liter driecilinder 115 pk

1.4 liter viercilinder 90 pk

1.6 Turbo OPC 207 pk

LPG

1.4 liter BiFuel 90 pk (vanaf 2015)

Diesel

1.3 CTDI 90 pk

Aanbod Opel Corsa (E) 2014-2019 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Opel Corsa (E) 2014-2019 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 380 exemplaren van de Opel Corsa (E) 2014-2019 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een Bi-fuel met meer 1,5 ton ervaring voor 5.250 euro tot een, jawel ze zijn op Marktplaats te vinden, een 1.6 turbo OPC met 207 pk voor 18.995 euro. Voor het totale aanbod van Opel Corsa (E) 2014-2019 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Opel Corsa Online Edition met de 90 pk 1.0 turbo motor uit 2018, beschikbaar gesteld door Opel Henri & Herman in Nieuwegein.