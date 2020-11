BMW wil misschien snijden in het aantal cabrio's en coupés - Autoblog.nl

Autoliefhebbers mogen dan smullen van cabrio’s en coupés, toch wil BMW wellicht snijden in het aanbod.

Voor veel autoliefhebbers gaat er niks boven een echte cabrio of coupé. Zeker niet van een merk als BMW, dat een aardige reputatie heeft opgebouwd in het maken van goeie coupés en cabriolets. De M3’s en M4’s, bijvoorbeeld, of de Z-auto’s. Het probleem is alleen dat het ontwikkelen van dergelijke auto’s uiteraard vrij veel geld kost. En als niet genoeg mensen zo’n auto kopen, dan gaat een autofabrikant op een gegeven moment ook kappen met het maken van die auto’s.

Dat is precies wat BMW-baas Oliver Zipse wil gaan doen. Afgelopen week zei hij bij het Automobilwoche-congres namelijk dat BMW moet gaan snijden in de kosten. Een van de makkelijkste manieren om dat te doen, is door simpelweg door het aanbod aan automodellen te verkleinen. Daarbij denkt de BMW-baas onder meer aan coupés, cabrio’s en roadsters. “We zullen wel zien wat er van overblijft”, zei Zipse volgens Reuters.

Hoewel het snijden in de hoeveelheid cabrio’s en coupés slecht nieuws is, meldde hij ook (mogelijk) positief nieuws. De samenwerking tussen BMW en Toyota moet wat Zipse betreft namelijk ‘voor de komende decennia’ worden verstevigd. Dankzij die samenwerking hebben we nu al de BMW Z4. Hopelijk betekent het verstevigen van de samenwerking dan ook dat we sowieso die cabrio nog kunnen houden.

Een ander belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen BMW en Toyota, is op het gebied van waterstofauto’s. Toyota heeft nu de Mirai, in 2022 komt de eerste BMW X5 op waterstof. Betekent het statement van Zipse dat we nóg meer waterstofauto’s van BMW kunnen verwachten? Het zou zomaar kunnen. Wel roept hij beleidsmakers op om waterstofauto’s meer te ondersteunen, zodat het produceren van waterstof geïndustrialiseerd kan worden. De productie en het aanbod van waterstof blijft immers nog een punt van aandacht, al zijn er op dat gebied wel wat ontwikkelingen gaande.