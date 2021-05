Jensen Button komt met eigen auto op basis van Lotus - Autoblog.nl

Ambitieuze nieuwe autofabrikanten zijn er genoeg, maar dit project klinkt desondanks veelbelovend.

Nieuwe sportwagenfabrikanten zijn eigenlijk gedoemd te mislukken. Al helemaal als het een Britse sportwagenfabrikant is. Toch is er nu weer een partij die het gaat proberen. Een week zonder een nieuw automerk is ten slotte een week niet geleefd. Toch is dit project interessant, om meerdere redenen.

Om te beginnen de naam: Radford. Dat zal niet iedereen evenveel zeggen, maar Harold Radford was vanaf de jaren ’40 een gerenommeerde coachbuilder. Ze hielden zich bezig met Britse auto’s in alle soorten en maten. Van luxe Mini’s tot Shooting Brake-versies van Aston Martins.

Het herrezen Radford gaat nu ongeveer hetzelfde doen. Ze gaan namelijk een coachbuild maken op basis van een Britse auto. Geen Mini of Aston Martin dit keer, maar een Lotus. Om welk model het gaat is nog een verrassing. Het feit dat Lotus bereid is in zee te gaan met deze partij is in ieder geval een goed teken.

Lotus is net als Radford in 1948 opgericht, dus je zou kunnen zeggen dat de bedrijven voorbestemd waren om samen te gaan werken. Dat gaat nu dus gebeuren. De drijvende krachten achter het project zijn een aantal bekende namen. Onder andere Jensen Button is erbij betrokken. Ook Ant Anstead, bekend (of niet) van de tv-programma’s For the Love of Cars en Wheeler Dealers, is van de partij. Mark Stubbs is verantwoordelijk voor het design. Advocaat Roger Behle maakt de wannabe-boy band (zeg nou zelf) compleet.

Volgens Radford is de auto al in een vergevorderd stadium. We krijgen ook alvast een glimp te zien van wat we kunnen verwachten. Het lijkt erop dat nieuwe creatie van Radford een klassiek aandoend koetswerk gaat krijgen. Met de bewezen Lotus-techniek moet daar een smakelijk geheel van te maken zijn. Of Radford daarin gaat slagen gaan we later dit jaar zien. En anders kunnen de heren altijd nog hun geluk gaan beproeven als boy band.