Kooptip: een Spyker die indruk maakte op het witte doek - Autoblog.nl

We gaan het deze keer niet over Victor Muller hebben, maar wel over een Spyker. Een extra speciale Spyker.

We vroegen het gisteren: welke auto’s uit films en series hebben indruk gemaakt? Dit leverde veel reacties op en nóg meer auto’s. Nederlandse auto’s zaten er alleen niet of nauwelijks tussen. Niet heel gek, want die zijn er ook niet of nauwelijks. Toch was er één iemand die de nationale eer hooghield. @moosecar noemde namelijk de Spyker C8 uit de film War.

War

War – of ‘Rogue Nation’, zoals de film hier in Nederland heette – is misschien niet de meest iconische film, maar het feit dat een auto überhaupt in een film heeft gespeeld is gewoon al cool. Hoewel War geen Oscar-materiaal was, speelden er wel bekende acteurs in. De hoofdrollen werden namelijk vertolkt door Jason Statham en Jet Li. Die laatste maakte de blits met een Nederlandse auto: een zilverkleurige Spyker C8 Spyder.

Te koop

Geheel toevallig staat de enige echte Spyker C8 uit War momenteel te koop in Nederland. Het gebeurt sowieso al niet vaak dat er een Spyker te koop staat en het feit dat dit exemplaar op het witte doek is verschenen maakt deze occasion nog eens extra speciaal.

4,2 liter V8

De C8 Spyder was het allereerste model van Spyker. De Spyder was er namelijk eerder dan de coupéversie. De C8 deelt zijn motor met een andere bekende filmauto. De Spyker heeft dezelfde 4,2 liter V8 als de Audi S8 uit Ronin. In de Spyker produceert dit blok alleen geen 360 pk, maar 400 pk. Daarmee kan dit kunstwerkje op wielen een topsnelheid van 300 km/u halen.

Achtervolging

Die snelheid wordt in de film niet bereikt, maar we krijgen wel wat lekkere actieshots voorgeschoteld waarin de brede kont van de C8 alle kanten op gaat. Jason Statham en Jet Li komen op een gegeven moment namelijk in een Bullitt-esque achtervolging terecht. De auto’s in kwestie zijn alleen geen Ford Mustang en een Dodge Charger, maar een Chevrolet Chevelle SS en een Spyker C8 Spyder. Hoe het afloopt zullen we niet verklappen, dat mag je hieronder zelf bekijken. Mits je ouder dan 12 bent.

Witte doek

Naast een C8 Spyder kwam er in de film overigens ook nog een C12 LaTurbie in beeld, die een heuse W12 onder de motorkap heeft. En dit waren niet de enige keren dat er een Spyker in de bioscoop te zien was. In Basic Instinct 2 rijdt Sharon Stone in een C8 Laviolette (die daarmee sexier dan ooit was) en ook in Fast & Furious 6 heeft de C8 een cameo. Maar ja, welke auto niet?

Handtekening

Terug naar deze occasion: helaas is dit exemplaar niet voorzien van een handtekening van Jet Li of Jason Statham. Wel is de auto voorzien van een handtekening van (we moeten zijn naam toch even noemen) Victor Muller. Hij verklaart daarmee dat het écht de Spyker C8 uit de film War is. Het is alleen de vraag wat dat waard is.

Prijs

Enfin, we zullen Victor is dit geval maar geloven. Degenen die zelf ook de Jet Li uit willen hangen kunnen aankloppen bij DTMobility in Oisterwijk. Daar staat deze Spyker namelijk te koop voor een prijs van net geen drie ton.

Foto’s: DTMobility

Met dank aan Daan voor de tip!