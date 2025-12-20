Laadpaalbeheerders smeken om hulp van de overheid vanwege vandalisme

De laadstations zitten met de handen in het haar.

Ver voor 6, 7 en Labubu was er een andere trend gaande in Nederland: het doorknippen van laadkabels bij EV’s. Zo kreeg de politie in Amsterdam in korte tijd 21 meldingen van geconfisqueerde laadkabels. Hier is de rage inmiddels gaan liggen, maar in Duitsland hebben ze er nu grote problemen mee.

Het Duitse oplaadbedrijf EnBW heeft bijvoorbeeld alleen dit jaar al miljoenen euro’s verloren aan de gevolgen van laadkabeldiefstal. Dit bedrijf en zijn concurrenten kwamen al met verschillende tegenmaatregelen. Er werden camera’s opgehangen, er kwam een nieuw type laadkabel en er gingen zelfs verfbommen af als de kabel doorgeknipt werd.

Het mocht kennelijk allemaal niet baten, want de criminelen gingen vrolijk verder met hun praktijken jegens de laadkabels. Daarom vindt brancheorganisatie Inspire (Institute for Practice-Oriented Integrated Law of Electromobility) het tijd voor hulp van hogerop.

Brief aan de minister

Inspire behartigt de belangen van verschillende grote jongens in het EV-oplaadcircuit. Denk aan namen als Aral Pulse, Fastned en Ionity. In hun gezamenlijke brief aan het federale ministerie van Transport en het Nationaal Infrastructuurcontrolecentrum pleiten Inspire en haar leden voor drie belangrijke maatregelen om de openbare laadinfrastructuur te beschermen tegen kabeldiefstal. EV-nieuwswebsite Electrive las de brief in.

Punt één: zwaardere straffen. Wie nu een laadkabel doorknipt en wordt gepakt, krijgt te maken met ”gewone” materiële schade waar maximaal twee jaar cel op staat. De laadbedrijven willen dat er een strengere regel komt waardoor het wordt gezien als “schadelijke materiële schade” en er een maximale straf van drie jaar of een boete tegenover staat.

Punt twee: nieuwe classificatie voor openbare laadstations. De pleinen moeten worden gezien als technische installaties of als “essentiële werkuitrusting”. Daarmee zou de mogelijke gevangenisstraf nog eens opklimmen naar vijf jaar cel.

Punt drie: onderzoek naar aanvullende maatregelen. De laadbedrijven hebben zelf al verschillende manieren bedacht en uitgetest, maar vindt het nu tijd om de overheid mee te laten denken. Samen met de andere twee punten moet dit de basis zijn voor het ‘offensief tegen kabeldiefstal’.

En wij?

Zoals in de inleiding aangegeven, lijkt het probleem zich te hebben verplaatst naar Duitsland. Maar goed; als het daar lastiger wordt voor de boefjes om wat kabels te jatten, zullen ze dan niet weer hierheen komen? En moeten wij daarom ook niet alvast onze laadpleinen voorbereiden op kabeldiefstal?