Laadpaalbeheerders smeken om hulp van de overheid vanwege vandalisme

De laadstations zitten met de handen in het haar.
Ver voor 6, 7 en Labubu was er een andere trend gaande in Nederland: het doorknippen van laadkabels bij EV’s. Zo kreeg de politie in Amsterdam in korte tijd 21 meldingen van geconfisqueerde laadkabels. Hier is de rage inmiddels gaan liggen, maar in Duitsland hebben ze er nu grote problemen mee.
Het Duitse oplaadbedrijf EnBW heeft bijvoorbeeld alleen dit jaar al miljoenen euro’s verloren aan de gevolgen van laadkabeldiefstal. Dit bedrijf en zijn concurrenten kwamen al met verschillende tegenmaatregelen. Er werden camera’s opgehangen, er kwam een nieuw type laadkabel en er gingen zelfs verfbommen af als de kabel doorgeknipt werd.
Het mocht kennelijk allemaal niet baten, want de criminelen gingen vrolijk verder met hun praktijken jegens de laadkabels. Daarom vindt brancheorganisatie Inspire (Institute for Practice-Oriented Integrated Law of Electromobility) het tijd voor hulp van hogerop.
Brief aan de minister
Inspire behartigt de belangen van verschillende grote jongens in het EV-oplaadcircuit. Denk aan namen als Aral Pulse, Fastned en Ionity. In hun gezamenlijke brief aan het federale ministerie van Transport en het Nationaal Infrastructuurcontrolecentrum pleiten Inspire en haar leden voor drie belangrijke maatregelen om de openbare laadinfrastructuur te beschermen tegen kabeldiefstal. EV-nieuwswebsite Electrive las de brief in.
Punt één: zwaardere straffen. Wie nu een laadkabel doorknipt en wordt gepakt, krijgt te maken met ”gewone” materiële schade waar maximaal twee jaar cel op staat. De laadbedrijven willen dat er een strengere regel komt waardoor het wordt gezien als “schadelijke materiële schade” en er een maximale straf van drie jaar of een boete tegenover staat.
Punt twee: nieuwe classificatie voor openbare laadstations. De pleinen moeten worden gezien als technische installaties of als “essentiële werkuitrusting”. Daarmee zou de mogelijke gevangenisstraf nog eens opklimmen naar vijf jaar cel.
Punt drie: onderzoek naar aanvullende maatregelen. De laadbedrijven hebben zelf al verschillende manieren bedacht en uitgetest, maar vindt het nu tijd om de overheid mee te laten denken. Samen met de andere twee punten moet dit de basis zijn voor het ‘offensief tegen kabeldiefstal’.
En wij?
Zoals in de inleiding aangegeven, lijkt het probleem zich te hebben verplaatst naar Duitsland. Maar goed; als het daar lastiger wordt voor de boefjes om wat kabels te jatten, zullen ze dan niet weer hierheen komen? En moeten wij daarom ook niet alvast onze laadpleinen voorbereiden op kabeldiefstal?
Reacties
Johanneke zegt
De hele maatschappij gaat gebukt onder die paar procent absolute kutmongolen die jatten, bedreigen, dealen, etc. Dit is ook weer zo’n prachtig voorbeeld. Ik ben nog steeds voor werkkampen. Kan je je niet gedragen? Hop werkkamp in. Had je maar niet moeten jatten. Zelfde met die koperdieven laatst op het spoor. De schade loopt in de miljoenen van zoiets. Dus 25 jaar een werkkamp in, oprotten, had je maar geen koper moeten jatten, je weet dat het verboden is.
a_buis zegt
De wal zal het schip keren. Dit is voor geen enkele maatschappij houdbaar, net wat je zegt, die paar procent… Verschil in welvaart vaak een probleem. Maar maak iedereen rijk en ze gaan zich vervelen. Lossen we vandaag niet op!
moveyourmind zegt
Je mag niet discrimineren, maar die dieven van laadkabels in Duitsland zullen vast wel weer Kabelmoffen zijn.
schuimbekje3 zegt
Wat is het probleem? Stelen ze koper? Of zijn ze anti BEV? Zijn het locals? Zijn het oostblokkers?
Zonder deze info kun je niet zoveel aan preventie doen.
tristant zegt
Men beschadigt en/of steelt privé-eigendom. Hoe verandert het motief van de daders dit probleem of de preventie ervan?
bunnylebowski zegt
Omdat oplossen van de root cause beter werkt dan preventieve maatregelen
tristant zegt
Dat is zeker waar. Jammer dat we tegenwoordig enkel aan symptoombestrijding doen.
utregcity zegt
Kan de stroom niet op die kabels blijven? Knippen ze nog maar één keer ⚡️⚡️⚡️
Johanneke zegt
Beetje rubber om je kniptang..
rogerzz zegt
De prijs van tweedehands koper is 5 euro per kilo bij een handelaar, koop je het nieuw/bewerkt is het rond de 8 euro per kilo zo lijkt het. Een kabel van 5 kg inleveren waarvan 4kg koper is (uit de losse pols) is dan 20 euro waard.
Een nieuwe laadkabel kopen met juiste certificeringen, de gemiste inkomsten, plaatsing met monteur, je bent vast zo 1000 euro verder. Dan zou ik zeggen, zet er maar een boete op van 5000 euro.
406_v6 zegt
Altijd maar weer die kabelmoffen