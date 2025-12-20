Bijna 400.000 BMW’s moeten stoppen met rijden en terug naar de dealer

Zo kom je erachter of ook jouw BMW geraakt wordt.

Takatagate lijkt eind 2025 nog steeds niet voorbij te zijn. Nadat Citroën door het stof moest bij de internationale media, kwamen andere merken ook met terugroepacties vanwege de gevaarlijke airbags. Nadat ook Opel haar klanten opriep om vooral niet verder te rijden met hun auto’s is het nu de beurt aan BMW om met advies te komen.

Het merk kwam in 2024 al met een terugroepactie voor de airbags, maar nu is het weer raak. BMW houdt officieel geen ‘STOP DRIVE’-actie, maar het komt wel in de buurt. BMW raadt klanten ”ten zeerste aan” om af te zien van verder gebruik en onmiddellijk een afspraak te maken bij een BMW-vestiging of -partner. Heb je een verkeerde airbag, dan is hij binnen een half uurtje vervangen. Je hoeft natuurlijk niet te betalen voor de reparatie.

Doe je dat niet, dan loop je extra risico op letsel bij een botsing. Dat komt dan weer doordat de gasgenerator in de Takata-airbag verouderd kan zijn. Het oude gas zorgt voor een te hoge druk waardoor de gasgenerator kan barsten. Zodra die generator ontploft, vliegen de metalen onderdelen door de cabine. Die wil je niet in je mik hebben.

Ook mijn BMW?

Deze specifieke terugroepactie is gericht op vijf verschillende modellen: de BMW 1-Serie, 2-Serie, 3-Serie, 5-Serie en X5. Alleen auto’s die vóór 2017 gebouwd zijn, lopen het risico op een levensgevaarlijke airbag. Wereldwijd zijn er 398.338 auto’s betrokken bij de terugroepactie. Daarvan staan er 7.541 op Nederlands kenteken. Van die Nederlandse BMW’s zijn er nog maar 70 waarbij het euvel is verholpen.

BMW heeft een speciale website opgezet waar je kunt zien of jouw BMW ook geraakt wordt. Voer het chassisnummer van je auto in en je hebt je antwoord. En wees nou niet één van de vele eigenwijze Nederlanders die een terugroepacties negeren.