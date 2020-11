Jenson Button steekt Max Verstappen veer in achterwerk - Autoblog.nl

Jenson Button maakt geen comeback in de Formule 1, maar volgt de sport nog met liefde. De enkelvoudig kampioen steekt de loftrompet over Max Verstappen.

Jenson Button was altijd een van de meer populaire coureurs in zijn tijd in de F1. Zeker in Groot-Brittanië mochten ze ‘Jense’ wel. Niet gek, want in sommige opzichten belichaamde Button de oude waardes van British Sportsmanship. ‘JB’ kwam de sport binnen via Williams-BMW en deed in die beginjaren alles op talent. Naast de baan genoot hij van de geneugtes die het leven te bieden heeft voor een jonge F1 coureur.

Dat laatste kostte hem, zo geeft hij nu toe, bijna zijn carrière. Maar in zijn tiende jaar in de sport werd de inmiddels veel serieuzere Button kampioen met Brawn GP. Daarna volgden nog wat mooie jaren bij McLaren, waar hij drie jaar lang teamgenoot werd van Lewis Hamilton. In een van die jaren versloeg Button de nu onverslaanbaar geachte Hamilton zelfs op punten. In hun hele periode samen won Lewis tien races en Button acht races. Net als Alonso voor hem en Rosberg na hem kon hij LH44 dus aardig partij bieden.

Tegenwoordig racet Button ‘voor de lol’ nog steeds in GT auto’s. In die hoedanigheid was hij onlangs op Silverstone, waar hij Chris Harris ontmoette voor een diepte interview. Hierin spreekt hij onder andere over zijn verzameling dikke auto’s, maar ook over zijn visie op de krachtsverhoudingen in de F1 van nu. Daarbij komen ook de enorme kwaliteiten van onze Max Verstappen ter sprake, die Button beschouwt als de beste coureur op de grid. Chris Harris vraagt Jenson namelijk hoe de jonge Jenson Button van de eerste jaren in de F1 het gedaan zou hebben bij Red Bull Racing. Daarop geeft de Brit een openhartig antwoord:

Ik zou Albon zijn. Ik zou Albon zijn. Serieus, ik zou Albon zijn. Ik denk dat Red Bull nu een andere aanpak heeft met Albon dan voorheen met andere talenten zoals Gasly. Ze realiseren zich dat die harde aanpak niet per se werkt. Maar het probleem is dat Albon de snelste coureur op de grid heeft als teammaat, die vervolgens ook nog eens de setup van de auto bepaalt naar zijn voorkeur. Dat betekent vol ‘on the nose’ met heel veel overstuur. Niemand anders kan daar mee omgaan. Jenson Button, denkt dat hij zomaar Alexander Albon had kunnen zijn

Dit vraagt natuurlijk om een vraag ter bevestiging van wat zojuist door Jenson gezegd is, die Chris Harris dan ook stelt. Denkt Button echt dat Verstappen de snelste coureur op de grid is?

Ja dat denk ik wel. Over een ronde zeker. Over een hele race, wie zal het zeggen. Ik denk dat Hamilton dan bij hem in de buurt komt en waarschijnlijk Charles [Leclerc] en Ricciardo. Die vier zijn nu een klasse apart. Jenson Button, vindt reespees belangrijk

Tenslotte relativeert Button opvallend genoeg de kwaliteiten van voormalig teamgenootje Hamilton nog een beetje als Chris Harris suggereert dat LH44 geen fouten maakt:

Jaaaa…Nou ja het is grappig, de Lewis van nu is een andere coureur dan de Lewis die ik kende. Destijds was hij vlijmsnel over een rondje. Net zoals Bottas dat nu soms is. Maar in de race maakte hij juist wel vaak fouten, versleet hij de banden te snel, gebruikte hij teveel brandstof of koos hij de verkeerde strategie. Nu is dat compleet anders. Maar dat komt ook omdat hij geen Verstappen naast zich heeft in het team, of zelfs geen Rosberg of, nou ja, ik zal mijn eigen naam niet noemen want dat zou een beetje gek zijn… Jenson Button, is net zo goed in de humblebrag als in rijden op nat asfalt

Waarvan akte. Ben jij het eens met Jense? Of kan je je vinden in de woorden van diens andere voormalig teammaat Fernando Alonso?