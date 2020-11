Furchtbar! Tesla fabriek in Duitsland ontbeert likje verf - Autoblog.nl

Het zal toch niet weer de verf zijn die Tesla ook in Duitsland opbreekt?

Terwijl Toyota’s CEO Akio Toyoda Tesla keihard uitlacht omdat het Amerikaanse merk in zijn ogen gruwelijk overgewaardeerd wordt, werkt Tesla ondertussen hard door aan nieuwe fabrieken. Eentje daarvan komt in Duitsland te staan en moet, als alles goed gaat, in de vroege zomer van 2021 splinternieuwe Tesla’s gaan uitbraken. Het is zowel voor Tesla als voor Duitsland natuurlijk ook een kwestie van prestige om dit realiteit te laten worden.

Merkel

Elon Musk is dan ook al met open armen ontvangen door verschillende politici, inclusief Bundeskansler Angela Merkel herself. Dat neemt echter niet weg dat er wel degelijk ook weerstand bestaat tegen de komst van Tesla’s fabriek in Duitsland. En omdat Duitsland allerlei wetten en regeltjes kent, hebben de criticasters in ieder geval in theorie een poot om op te staan.

Tesla en verf

Musk is echter niet vies van wat risico en heeft besloten de bouw van de fabriek toch gewoon door te zetten met gedeeltelijke vergunningen. Automobilwoche bericht dat deze boude strategie nu tegen praktische obstakels aanloopt. Tesla wil namelijk nog meer bomen kappen, maar dat mag niet. Tevens had de bouw van de verfstraat al begonnen moeten zijn in oktober, maar ook dat plan is tegen wettelijke barrières aangelopen. Een pregnant puntje, daar Tesla vaak terecht onder vuur ligt vanwege de matige lakkwaliteit van haar auto’s.

Musk heeft al beterschap beloofd. Fans van het merk op fora hoopten dat de fabriek in Duitsland zou zorgen voor een ‘Duitse kwaliteit van de lak’. Toch mooi dat ook de fansla’s daar nog zoveel vertrouwen in hebben, zelfs na de Mercedessen van circa 1995 tot 2005. Oh snap, burnnnnnn!

Ambtenaren

Enfin, vooralsnog hopen lokale ambtenaren en Tesla dat deze tegenslagen geen blijvende vertraging voor de bouw van de fabriek opleveren. En met zoveel politieke steun vanaf hoog niveau, krijgen ze wellicht ook wel gelijk. Het Europese pluche is ook in Europa immers ernstig verweven met het zakenleven dezer dagen. We gaan het zien. Denk jij dat er Europese Tesla’s naar ons toekomen deze zomer?