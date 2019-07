Clarkson over de F1: “Ze kunnen allemaal opdonderen”

Jeremy heeft gelukkig niet alleen kritiek, maar ook wat goede ideeën.

EV-hater en liefhebber van broem-broem geluiden Jeremy Clarkson stond al nooit echt bekend om zijn fijne genuanceerde meningen, maar nu de Brit ouder en rijker is geworden is het hek helemaal van de dam. Via Drivetribe maakt de bekendste autojourno ter wereld in iets meer dan drie minuten de hele Formule 1 met de grond gelijk. Hij kijkt naar eigen zeggen liever naar een plant die groeit dan naar de races van tegenwoordig.

En dat is volgens Jeremy geen goed teken voor de sport, want hij houdt niet van planten en wel van racen en auto’s. Als hij op de zondag dat de Grand Prix van Silverstone wordt verreden liever naar het tennis op Wimbledon kijkt en zijn zoon liever naar krekels, dan is er iets goed mis, aldus de maat der dingen.

Natuurlijk staat Jeremy niet geheel alleen in het verkondigen van deze mening. Stiekem zitten we toch weer naar een seizoen te kijken waarin we al vrij snel wisten dat Mercedes en Hamilton weer kampioen zouden worden. Uiteraard valt er voor de ‘puristen’ alsnog genoeg om naar te kijken, maar je kan je ook voorstellen dat het voor de casual fan allemaal een beetje saai wordt, zeker na GP’s zoals die van Frankrijk.

Zoals reeds belooft heeft Jeremy ook een aantal goede ideeën om de sport te veranderen. Het roer moet radicaal om. Het begin is om de stewards in de prullenbak te gooien, want volgens Jeremy willen de fans coureurs zien die gevaarlijk rijden. Sterker nog, coureurs mogen van Jeremy vijf punten krijgen voor elke keer dat ze een gevaarlijke move uitvoeren. Om dit te faciliteren moeten auto’s ook sterker worden en tegen een stootje kunnen. Tenslotte mag het format ook flink op de schop wat Clarkson betreft, zelfs als dat betekent dat er zestien races per dag komen. Tenslotte heeft Jezza nog wat choice words voor iedereen die het niet met hem eens is:

And if Ferrari don’t like that they can fuck off as well, in fact Mercedes can fuck off, they can all fuck off, because I want that sport to be exciting again. Let’s turn it into a proper sport again and not some health and safety exercise.

Waarvan akte. Check de volledige rant hieronder.

Dank Vincent voor de tip!