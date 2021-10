Zoveel Chirons kun je nu nog nieuw bestellen

Mocht je de Manny Koshbin van de Chirons willen worden, moet je snel zijn. Er zijn nog maar zoveel Chirons te bestellen.

Hypercars bouwen is niet zo moeilijk. Je pakt gewoon de duurste materialen, de sterkste motoren en je zorgt dat het allemaal werkt. Iedereen kan dat. Thuissleutelaars als Christian van Koenigsegg en Horacio Pagani hebben dat immers bewezen. Het grote probleem zit ‘m in het feit dat je het kostendekkend moet zien te krijgen. Je moet dus wel een klein beetje aantallen maken.

Als Ferrari een Enzo of LaFerrari voorstelt, zijn alle 399 stuks verkocht voordat de eerste in productie is gegaan. Dat zijn echter uitzonderingen die de regel bevestigen. In veel gevallen is het nog best lastig om honderden hypercars te slijten.

Uitstekende verkopen

Vandaar dat Pagani en Koenigsegg aanzienlijk minder produceren. We kennen allemaal nog de Bugatti Veyron, waarvan de verkopen maar moeilijk op gang kwam. Hoe zou het de Chiron vergaan? Beter!

Dat meldt Bugatti zelf. Waarschijnlijk met gepaste trots. Ondanks de coronacrisis gaan de verkopen als een malle. Met name in de VS is de Chiron erg in trek. Daar verdubbelden de verkoopcijfers en in sommige gebieden zelfs verdrievoudigd.

Zoveel nieuwe Chirons te bestellen

Op dit moment is Bugatti zoals gezegd de laatste fase in gegaan. De auto is nu nog wel te bestellen, maar je moet snel zijn want: op = op. Je kunt kiezen uit twee specificaties. De eerste is de Chiron Pur Sport, de andere is de Chiron Super Sport. Exacte cijfers geeft Bugatti niet, maar wel dat er minder dan 40 exemplaren beschikbaar zijn.

Of nou ja, exemplaren, er zijn minder dan 40 ‘productieslots’ beschikbaar. Die kun je reserveren en je eigen Chiron helemaal samenstellen. De fabricage ervan zal uiteraard uitgebreider gefotografeerd en gedocumenteerd worden dan de geboorte van je eerste kind. Overigens hoef je ze niet allemaal te reserveren. Je bent ook welkom als je er gewoon eentje wil bestellen.