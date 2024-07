Jeremy Clarkson onthult waar Adrian Newey gaat werken

Ons aller Jeremy Clarkson onthult gewoon even voor wie Adrian Newey gaat werken.

TopGear grootheid en vermaard boer Jeremy Clarkson was vandaag weer eens bij een Grand Prix. Meestal loopt hij dan een tikje aangeschoten op de grid. Dit keer had de man met dezelfde verjaardag als @willeme nog geen zichtbaar stuk in zijn kraag. Maar hij klapte toch uit de school. Aan een reporter van Viaplay zegt Clarkson dat hij weet waar Newey’s nieuwe huis woont.

Of eigenlijk beter gezegd dat Newey niet aan het zoeken is naar een huis in Maranello. Oftewel hij gaat niet naar Ferrari. Waar dan wel heen? Oxfordshire, volgens de autofanaat. En daar zetelt de thuisbasis van Williams. Brekend nieuws dus.

Al sinds bekend is dat Newey vertrekt bij Red Bull wordt immers wild gespeculeerd waar hij heengaat. De designer heeft immers al 25 titels achter zijn naam staan. Voorheen zouden we dan zeggen ‘daar komen er nog twee bij’. Maar dat is sinds een aantal weken/maanden wat meer onzeker. Hoewel Verstappen nog steeds goed op koers ligt. Ook vandaag is hij gewoon weer uitgelopen in het WK. Als er telkens iemand anders wint en Max tweede wordt, hoeft hij niet bang te zijn.

Enfin, Newey heeft de teams voor het uitkiezen. Maar de Brit staat bekend om zijn kieskeurigheid. Hij wil vooral een prettige werkomgeving hebben, wat naar verluidt een van de redenen was om te vertrekken bij Red Bull. Newey hééft wel eens uitgesproken dat hij nog voor Ferrari wil werken en met Hamilton. In welk geval hij nu de kans heeft twee vliegen te slaan met een klap.

Maar goed, volgens Clarkson wordt het dus Williams. Daar werkte Newey eerder al met veel succes. Maar toen hij daar ook in mee wilde delen in de vorm van aandelen, zei Frank Williams ‘nee’. Daarna won hij geen titel meer met zijn team, terwijl Newey de successen bij McLaren en Red Bull aan elkaar reeg. Waarvan akte. Carlos Sainz dan ook naar Williams?