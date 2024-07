Uitslag Formule 1: Lewis Hamilton wint Grand Prix van Engeland 2024!!1!

Max vanaf P4, maar met een gerepareerde vloer. Dat wordt appeltje-eitje tegen de Britten in Mercs en Macca’s in de Engelse Grand Prix van 2024, toch?

De eerste F1 race ooit, vond 74 jaar geleden plaats op Silverstone. Het is dus het traditiecircuit der traditiecircuits. En ook best een gave baan, wat natuurlijk nog belangrijker is. Door de autosport-gekke Britse fans is het dan ook jaarlijks een vol huis. En dat betekent in dit geval, circa 200.000 man en een paardenkop.

In de kwalificatie kregen de fans wat ze willen. Of tenminste, dat denk je dan. Drie Britten pakten namelijk de eerste drie plaatsen. Mercedes heeft voor het eerst sinds Interlagos 2022 weer de volledige eerste startrij te pakken. Russell staat, zoals meestal dit jaar, voor Hamilton. Norris sluit aan op P3. Max reed zijn vloer kapot vroeg in de natte kwalificatie en moet het zodoende doen met P4. Maar de Nederlander gaat natuurlijk wel winnen vandaag! Toch?

Spoiler Alert: De volledige uitslag

Start

Russell behoudt P1 en Hamilton P2. Verstappen dringt aan bij Norris, maar die lijkt P3 te houden. Tot de onhandige eerste trage knikken. Norris zit daar een beetje te harken en Verstappen gaat buitenom naar P3. Piastri sluit aan, maar Hülkenberg verliest zijn mooie zesde startpositie. Hij schiet van de baan en valt uiteindelijk terug naar P9.

De Hülk zorgt ook voor problemen bij Williams, want de twee coureurs in blauw raken elkaar licht. Gasly ligt er dan al uit. De Fransman liet bijna alles op zijn Alpine wisselen dus startte al helemaal achteraan. Maar die nieuwe onderdelen, werkten dus niet allemaal.

Mid Race

Met regen in de lucht lijkt Max zijn tijd af te wachten totdat hij de Mercs kan aanvallen. Maar in ronde vijftien, wordt hij dan ingehaald door Norris! Twee ronden later komt ook Piastri langs. De Bulli gaat niet lekker nu het wat harder lijkt te regenen. Lewis Hamilton daarentegen wel. Hij passeert teammaat Russell voor P1!

Beide Mercs vliegen dan de baan af. Het is een beetje Ferrari Maleisië 2001. Russell komt nog net voor Norris weer terug de baan op. Maar NOR gaat dan makkelijk voorbij. De McLarens zijn nu sowieso de snelste auto’s op de baan. Norris gaat naar P1 voorbij Hamilton en Piastri haalt Russell in. Daarna gaat PIA ook voorbij Hamilton. De Ozzie lijkt nog sneller onderweg te zijn dan zijn teammaat die de race leidt.

Leclerc en Perez zijn dan gepit voor inters. Maar de verwachting is dat de regen afzwakt. En het tempo wordt alweer wat opgevoerd. Verstappen zit er nog steeds niet lekker in. Hij valt een paar seconden terug achter Russell en ziet Sainz dichterbij komen.

Grotere bui

De British summer gaat dan door met een grotere bui. Verstappen Sainz komen als eersten van de top-6 binnen voor inters. Dat is de goede beslissing. Norris, Hamilton en Russell komen een ronde later, maar Piastri rijdt door. Dat is een slechte beslissing. Norris haalt zijn teammaat al in dezelfde ronde helemaal bij. Het is een verlies van zo’n 18 seconden voor PIA.

Verstappen is door zijn goed getimede stop weer in de race. Als Russell uitvalt, is hij door de matig getimede stop van PIA nu derde. Het verschil met nummer twee Hamilton is wel fors en wordt alleen maar forser. Max heeft de pace niet.

Finish

Tenminste, totdat het meer opdroogt. Dan laat Max er een hard onderschroeven en komt de Red Bull opeens wel tot leven. Verstappen haalt Norris in en kan dan op jacht naar de man die hem in 2021 eraf tikte in Copse. Die staat op softs en dat is de mindere band op dit moment zo lijkt.

Maar Hamilton heeft genoeg over. Hij wint zijn negende Britse Grand Prix(!). Het is voor Hamilton de eerste zege na het net-niet titelwinnende seizoen van 2021. Daarna had de Brit die voorheen elk jaar minimaal een race won het lastig met matige Mercs. Maar vandaag is hij weer een winnaar. Tot vreugde van het uitzinnige publiek.

Verstappen wordt tweede en Norris derde. Piastri vierde en Sainz vijfde. Hulkenberg sleept de Haas naar P6 en de twee Astons staan eindelijk weer eens samen in de top-10 op P7 en P8. Albonio en Tsunoda maken de puntenscores compleet. Een hoorbaar geëmotioneerde Lewis juicht nog een ronde over het circuit. Brits straatfeest?

De volgende is nu ‘pas’ over twee weken, in Hongarije.