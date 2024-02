Nieuwe Grand Tour Special belooft ouderwets vermaak (+video)

De nieuwste Grand Tour special lijkt weer episch leuk te gaan worden.

Ondanks dat er enorm veel nieuwe autoprogramma’s zijn op YouTube, blijft The Grand Tour toch de leukste. Het programma is al jarenlang een enorm

De nieuwste special heet ‘Sand Job’, een naam die heel erg veel lijkt op een bepaald type handeling waar Goedele informatie over heeft. Maar het is dus Sand Job (met een ‘s’), omdat ze door het zand rijden.

Ditmaal treden ze in de voetsporen van de helden van Paris-Dakar. Dat doen ze in een trio aan bijzondere voertuigen: een Aston Martin DB9 Volante, Jaguar F-Type Roadster en een Maserati GranCabrio.

Nieuwe Grand Tour special

Uiteraard zijn er nauwelijks verrassingen te zien bij de trailer. De drie heren hebben immers alles gedaan op vier wielen wat je maar kunt bedenken. Het kan dus zo zijn dat het allemaal bekend voorkomt. Ach ja, is dat erg? Bon Jovi-fans vonden het ook niet erg dat alle albums op elkaar leken.

Als je geen typisch Bon Jovi-geluid wil horen, koop je maar een album van Aerosmith. In het geval van de Grand Tour betekent het een hoop onderbroekenlol, pestgedrag, veel te veel modificaties en enorme verbazing bij enorm voorspelbare situaties.

Het is een formule die Jeremy Clarkson, James May, Richard Hammond, Andy Wilman (de producer) en Richard Porter (die de grapjes bedenkt) hebben geperfectioneerd. Zelfs het slaan van producers en het beledigen van leden van het Britse koningshuis kan daar bijna niets aan veranderen.

Gewoon kijken

En toch hè, toch gaan we met zijn allen gewoon kijken naar de nieuwe Grand Tour special. Bakje nootjes, glaasje fris en dan plat vermaak voor anderhalf uur. Geniet er ook van zolang het kan. Jeremy Clarkson heeft al aangegeven te oud te zijn voor deze onzin en voor het geld hoeven ze het ook al lang niet meer te doen.

Dat wil overigens niet zeggen dat Sand Job de laatste aflevering ooit is. Die komt later dit jaar en zal zich afspelen in Zimbabwe, waar ze met TopGear een van de eerste grote specials deden. Daarna is het echt over en uit voor het legendarische trio.

De trailer kun je hieronder bekijken: