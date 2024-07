Tesla Model S en Model X verkopen zakken stiekem in als plumpudding

De verkoop van de Tesla Model S en Tesla Model X zakken in. Maar Tesla is daar stilletjes over.

Tesla kwam onlangs naar buiten met bovenverwacht goede cijfers over de autoverkoop. Aan alle kanten zakken EV verkopen in. En ook van Tesla hadden we verhalen gehoord over kraterende cijfers in Europa en andere regio’s. Maar het bleek allemaal mee te vallen. Op de beurs ging het aandeel weer als een speer. 26% kwam er de afgelopen week bij. Dertien keer zoveel als VAG is TSLA nu weer waard. Blijft toch allemaal wel bizar, als je een auto op de markt brengt die onbedoeld zo scherp is dat ‘ie ook wortels kan schillen.

Enfin dat de beurswaarde in geval van Tesla weinig van doen heeft met fundamentele beleggingsprincipes, weten we. Maar hoe zit het nou eigenlijk met dat ‘echte bedrijf’ en de verkopen? Wel, Tesla maakt sinds de Cybertruck geen speciaal onderscheid meer tussen de Model S, Model X en Cybertruck in de verkoopstatistieken. Het is Model 3/Y in ee groep en de Semi, Cybertruck, Model X en Model S in de groep ‘other’.

De b0iZ van Elektrek zijn echter niet voor een gat te vangen. Zij hebben berekend dat er ongeveer 8.000 tot 9.000 Cybertrucks zijn afgeleverd vorig kwartaal. Dat wil zeggen dat er in de groep ‘other’ nog 12.000 tot 13.000 Model S-en en X-en overblijven. En in theorie Semi’s dus, maar dat zijn er niet zoveel.

Vorig jaar verkocht Tesla in dezelfde periode nog 19.225 units van de traditionele topmodellen. Een minnetje van ruim 30 procent dus. De Model S is natuurlijk voor autobegrippen ook al stokoud. In de VS kwam het model in 2012 op de markt. Uiteraard zijn er facelifts en updates geweest, zowel fysiek als over the air. Maar inmiddels is de nieuwigheid er al lang af.

Een opvolger voor de twee bleppers staat nog niet klaar. En ook de Model Y, krijgt volgens Elon Musk dit jaar geen facelift. Het is toch een beetje de vraag wanneer Tesla nu wel met nieuw product komt. En of dat dan nog op tijd is om de concurrentie voor te blijven. Zou jij net als @nicolasr (toen althans) nog wel een Model S of Model X overwegen? Laat het weten, in de comments!