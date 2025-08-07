Huh? Jaguar viert mijlpaal met een echte auto

Jaguar heeft een belangrijke mijlpaal te vieren, maar heeft ineens een uit productie gehaalde auto om dat te doen.

Een tijdje geleden behandelden we een Land Rover Defender Works V8. Dat was een wat ongemakkelijke situatie. Land Rover heeft tussen 2016 en 2019 even geen Defender in productie gehad als overgang van het oude naar het nieuwe model. Dat is op zich geen ramp, één van de redenen dat de nieuwe Defender alles anders ging doen is omdat het oermodel een nicheproduct werd waar je best zonder kan. Wat wel even knudde was: 2018 zat daar precies tussen. Het jaar dat de Defender 70 werd. Da’s wel even knudde, want dan ben je dus net even het feestvarken niet aan het bouwen. De Works V8 kwam dan ook als één van de feestedities en het idee was dat je je eigen Defender aanlevert om omgebouwd te worden.

Jaguar 90th Anniversary

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, toch? Nou, eh, wel dus. Concerngenoot Jaguar heeft dit jaar te vieren dat ze 90 jaar auto’s bouwen. Reden voor feest! Alleen op basis van welke auto? Jaguar nam al hun modellen uit productie ter voorbereiding van de ‘baanbrekende’ Type 00. Daar blijkt een oplossing voor te zijn: dit is de Jaguar XFL ’90th Anniversary Collectors Edition’.

Jaguar XFL

Jaguar XFL, een naam die wij eigenlijk niet kennen. XJ L is het dichtst bij wat wij kunnen verzinnen. Er zit overlap in: de XFL is de Jaguar XF met lange wielbasis voor de Chinese markt. Onder de joint venture van JLR en het Chinese Chery wordt de XF dus nog gebouwd, maar dan wel enkel de XFL. Ook de kleinere XE wordt nog gebouwd als XEL en de E-Pace is er ook nog. De XFL is de allergrootste met 140 mm extra wielbasis ten opzichte van de normale XF.

De editie om 90 jaar Jaguar te vieren voor de XFL is niks anders dan een optiekpakket om hem iets anders aan te kleden. Zo krijg je de optie om hem te bestellen in het immer prachtige British Racing Green. Met een karamelkleurig interieur. Smøllen.

We moesten de afbeeldingen even uit de configurator van de Jaguar XFL vissen om te zien wat de 90ste verjaardag inhoudt, waar we ook leren dat ‘ie omgerekend 58.598 euro kost. Dan krijg je de ‘P300’, met een voorspelbare 300 pk. De goedkoopste P300 hier kostte al 86.700 euro toen wij ze nog konden kopen, dus dan is een goed aangeklede XFL voor 30 ruggen minder best een aardige deal. Ook al is het niet te vergelijken.