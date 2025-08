Ford kondigt baanbrekende nieuwe EV aan

Die kunnen ze wel gebruiken…

Onlangs deed de CEO van Audi een boude uitspraak door een ‘TT-moment 2.0’ aan te kondigen. Daarmee doelde hij op de onthulling van een baanbrekende auto. De baas van Ford maakt nu een soortgelijke claim. Hij gaat zelfs nog een stapje verder door een ‘Model T-moment’ aan te kondigen. Toe maar.

Ford kan wel een Model T-moment gebruiken, want ze hebben een potje gemaakt van de modellenstrategie. De Polo en Clio verkopen als warme broodjes, maar wat doet Ford? Ze schrappen de Fiesta. Mede daardoor heeft Ford flink aan marktaandeel ingeboet in Europa.

Op de EV-strategie van Ford is ook het nodige af te dingen. Met de Mustang Mach-e hadden ze een puik product, die reed als een Ford. Daarna hebben ze echter niet doorgepakt. Inmiddels zijn ze met de Explorer en Capri op Volkswagen-basis gekomen, maar dat is een zwaktebod van jewelste. De Puma Gen-E voelt ook een beetje als een noodgreep.

Nu gaat Ford dan toch doen wat ze veel eerder hadden moeten doen: een nieuwe EV ontwikkelen op een eigen platform. Grote baas Jim Farley maakt dit bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Volgens Farley wordt dit een baanbrekende EV. Hij voegt er aan toe: “Dit is een Model T-moment voor ons bij Ford.” Dat is nogal een claim. De nieuwe modellenlijn gaat volgens de Ford-baas geweldige technologie, efficiënte ruimte en functies bieden.

Met het nieuwe platform wil Ford de strijd aangaan met de Chinezen, die Farley als een grote bedreiging ziet. Dat betekent dat de nieuwe EV’s van Ford ook betaalbaar moeten worden, want de Chinezen moeten het vooral hebben van value-for-money.

Voor dit verhaal geldt eigenlijk hetzelfde als bij Audi: als je zo hoog van de toren blaast kan het alleen maar tegenvallen. Een Model T-moment gaat het sowieso niet worden. Maar we zijn wel benieuwd wat Ford in petto heeft. Later deze maand krijgen we meer te horen over het nieuwe platform van Ford.