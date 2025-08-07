Allerdikste Volvo XC90 kan wél harder dan 180 km/u

En je krijgt voor elke cilinder één uitlaat, al betekent dat niet dat er acht uitlaten op de Heico Volvo XC90 zitten.

Bijna elk merk heeft allerlei partners of zustermerken die hun auto’s opleuken. AMG of Brabus voor Mercedes, Alpina voor BMW, Mugen voor Honda, ABT voor Volkswagen/Audi, Abarth voor Fiat, et cetera. Volvo heeft ook zo’n partner, dat is natuurlijk Polestar. Oh nee, dat was de motorsportdivisie die Cyan Racing heet en Polestar zelf is een submerk geworden. Nee, Volvo’s worden al een tijdje naderhand opgeleukt door de Duitse firma Heico Sportiv.

Heico

Dat geldt voor vele Volvo’s, eigenlijk elk model uit de recente geschiedenis dat we ons kunnen herinneren. Heico biedt ook vaak andere upgrades aan, zoals verlaging, velgen en zelfs motortuning. Een Heico-behandeling is niet enkel weggelegd voor de sportiefste Volvo’s. Je kan zelfs Heico-dikspul krijgen voor de EX30.

Heico Volvo XC90

Sterker nog: ook de Polestar 3 of Volvo EX90 kan voorzien worden van een Heico-pakket. Dus dan kan ook de vers opgefriste Volvo XC90 niet achterblijven. Heico heeft speciaal voor de nieuwe XC90 hun onderdelen voor Volvo’s grootste bijgewerkt. Om er de dikste sjaak mogelijk van te maken.

Volvo’s zijn tegenwoordig lekker strak en zakelijk. Ergens is zo’n bodykit voor je Volvo XC90 van Heico dus gewoon humor. Het zijn Nike-sneakers onder een driedelig maatpak. De nieuwe set bestaat uit de zijskirts, voorsplitter en diffusor met nieuwe uitlaten. En ja, dat betekent dat de viercilinder XC90 vier eindpijpen krijgt. Voor elke cilinder één. Het blijft toch jammer dat de snaarstrakke nieuwe XC90 nooit met een lekkere vijf- of zescilinder (of zelfs een Yamaha V8) is geleverd. Maar goed, Heico helpt een handje.

De Heico-set past op elke XC90, dus ook die van voor de facelift. Nieuw voor de vernieuwde Volvo XC90 is dat de extra grilles aan de voorkant (onder de koplampen) ook voorzien zijn van extra geaccentueerde sierstukken. Het kost 7.225 euro voor de hele set, maar 10.116 euro als je de eindpijpen wil. Die horen namelijk bij een compleet nieuw uitlaatsysteem.

Vervolgens kan Heico dus allerlei extra dingen toevoegen. De Volution-sportvelgen die tot wel 22 inch groot mogen besteld worden, inclusief verlaagde veren en spacers voor het volledige effect. Zowel de B5 als de T8 Plug-in (de enige die wij nog krijgen) mogen ook voorzien worden van een chip, waardoor het vermogen kan stijgen tot 500 pk. En, mooi extraatje: de snelheidslimiet van 180 km/u mag er dan af. Dan wordt het écht een dikke beuker, maar mag je ook meer dan die initiële 10.000 euro aftikken.