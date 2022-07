Nieuwe Bugatti-dealer krijgt helipad op het dak

Potentiële klanten landen per helikopter op het dak van de nieuwe Bugatti-dealer in Polen, om vervolgens een proefritje te maken in een Chiron.

Onderdeel van een goede verkoopstrategie is het je klanten zo makkelijk mogelijk maken. En hoe beter dan een helipad op het dak van een showroom realiseren? Een beetje miljonair heeft natuurlijk een helipad met helikopter in de achtertuin staan. Opstijgen, naar de showroom vliegen, landen en hop. Meteen klaar om een proefrit te ondernemen.

De nieuwe Bugatti-dealer met helipad waar we het over hebben komt in Polen. Het is voor het eerste dat het luxe automerk een showroom in het Europese land opent. In Nederland is Bugatti al jaren gevestigd in Leusden. Het is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend dat elk Europees land een eigen Bugatti showroom heeft.

De nieuwe dealer in Polen is onderdeel van de Pietrzak Group. Er komt een compleet nieuw gebouw. Naast de showroom van Bugatti komt er onder meer een restaurant, een kunstgalerij een spa centrum voor je auto (ja, echt!).

Alsof dat nog niet alles is. Op het dak komt ook een bijenkorf. En nee, we hebben het niet over het Nederlandse warenhuisketen. Het is de bedoeling dat er bijen massaal honing gaan produceren. De honing zal vervolgens gebruikt worden voor de gerechten in het restaurant. Slimme jongens, die Polen.