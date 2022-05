Snelste auto ter wereld verbreekt eigen record [video]

Na de blamage uit 2020, bewijst SSC nu opnieuw dat hun auto toch echt bizar snel is.

Als piepkleine sportwagenfabrikant kan het soms lastig zijn om de aandacht op je te vestigen. Roepen dat je auto 1.000 pk heeft is niet genoeg, want dat hebben we al zo vaak gehoord. Het Amerikaanse SSC hanteert echter het motto ‘geen woorden, maar daden’. Ze pakten in 2007 het officiële Guinness World Record voor de snelste auto ter wereld met de Ultimate Aero.

Met de opvolger – de Tuatara – wilde SSC dit kunstje herhalen. Dat is ook gelukt, maar helaas leverde dit niet louter positieve media-aandacht op. In 2020 raakten ze namelijk in opspraak toen ze claimden 508 km/u gereden te hebben. Daar bleek uiteindelijk geen moer van te kloppen.

Betekent dit dat de mannen van SSC een stelletje oplichters zijn? Zeker niet. Ze hebben in hun enthousiasme een onjuiste claim naar buiten gebracht, maar het lijkt er niet op dat ze de boel bewust aan het flessen waren. En de SSC Tuatara heeft daadwerkelijk veel in zijn mars. Heel veel.

Dat bleek begin vorig jaar, toen ze over twee richtingen een gemiddelde snelheid van 455,3 km/u wisten te klokken. Dat was genoeg om het record van de Koenigsegg Agera RS te verbreken. Dat stond namelijk op 447,19 km/u. Zodoende mag de SSC Tuatara zich alsnog de snelste auto ter wereld noemen.

De SSC Tuatara heeft daarmee nog niet zijn maximale potentieel bereikt, want de hypercar heeft nu een nóg hogere topsnelheid aan weten te tikken. Op de landingsbaan van het Kennedey Space Center deden de Amerikanen deze maand een nieuwe poging, met de eigenaar van de auto achter het stuur.

Deze keer werd een topsnelheid van 295 mph, oftewel 474,8 km/u, gehaald. Daarmee hebben ze bijna de magische 300 mph-grens bereikt. Hoe zo’n krankzinnige snelheid eruitziet kun je in de onderstaande video zien:

De SSC Tuatara is tot zulke snelheden in staat dankzij een twin-turbo V8, die op E85 1.750 pk kan leveren. Daarbij heeft de Tuatara een Cw-waarde van 0,279, wat aanzienlijk beter is dan concurrerende hypercars. Dit maakt dus een topsnelheid van 474 km/u mogelijk.

Zit de SSC Tuatara hiermee aan zijn limiet? Daar lijkt het niet op. Bij 474 km/u was de auto namelijk nog steeds aan het accelereren. “De beperkende factor was niet de auto, maar het feit dat we geen landingsbaan meer over hadden,” aldus SSC-baas Jerod Shelby. Wordt vervolgd dus… Wie weet haalt de auto op een dag alsnog de 500 km/u die in 2020 geclaimd werd.