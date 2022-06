Officieel: Tweedehands auto’s nu echt niet meer te betalen

Vette pech als je een modale bankrekening hebt, maar ook op zoek bent naar een tweedehands auto. Die zijn nu officieel écht niet meer te betalen…

Vroeger was het zo simpel. Als je niet al te veel geld te besteden had, maar toch een autootje wilde, dan ging je shoppen voor een tweedehands exemplaar. Met een beetje slim rondneuzen kwam je dan vast wel bij wat auto’s die jou het beste pasten en bovendien voor een eerlijke prijs.

Tegenwoordig heb je dikke vette pech als je in diezelfde situatie zit. Met een niet al te dikke portemonnee een tweedehands auto kopen wordt steeds meer een illusie. Die dingen zijn namelijk niet meer te betalen. Ze waren al duur, maar ze zijn nu nóg prijziger geworden. Het spijt ons, maar het is helaas niet anders.

Prijs van een tweedehands stijgt door en door

De niet misselijke gemiddelde prijs voor een occasion is afgelopen maand namelijk met 2,2% gestegen en is daarmee uitgekomen op €23.337, blijkt uit cijfers van AutoScout24. En even voor de duidelijkheid, het is dus een gemiddelde prijs.

Daarin zijn dus niet alleen prijsopdrijvende kolossen als een G63 AMG van bijna 4,5 ton in meegenomen, maar ook een Daewoo Matiz uit 1999 om maar een voorbeeldje te noemen.

Met andere woorden, niet alleen de topklasse is duurder geworden, álle occasions zijn enorm in prijs gestegen. Wat fijn is voor de verkoper, maar een drama voor de autokoper die graag een goeie deal wil maken met een leuke tweedehands.

Wij hebben niet de duurste tweedehands auto’s

Hier ter redactie doen we er alles aan om het leed van de lezer iets te verlichten. Zo ook in dit geval. Al kwamen we niet veel verder dan het aloude adagium “gedeelde smart is halve smart”. Want wij in Nederland zijn niet de enigen die schreeuwend dure tweedehands auto’s moeten kopen. Sterker, ze zijn hier niet eens het duurst.

In heel Europa is het namelijk bal en in vier landen betaal je nog meer voor een occasion dan bij ons. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar het is echt zo. Kijk maar naar de gemiddelde prijzen in de landen om ons heen.

Duitsland: €27.325 (+0,4%) Frankrijk: €26.842 (-1,8%%) Oostenrijk: €25.965 (+1,2%) België: €23.410 (-0,2%) Nederland: €23.337 (+2,2%) Italië: €21.274 (+0,2%)

Daarachter zie je de percentuele stijging voor de prijs. Die is bij ons dan wel weer het hoogst, we schrokken al. En dan nog iets vreemds; in Frankrijk en België is de prijs voor de gemiddelde tweedehands auto iets gezakt. Laat het alsjeblieft een voorbode zijn?

Waarom zijn die occasions zo duur dan?

De oorzaak in de prijsstijging is onveranderd. Sinds een flink aantal maanden is het aanbod namelijk kleiner dan de vraag én is er door -onder meer- het wereldwijde chiptekort een gebrek aan nieuwe auto’s. En dan hebben we sinds 104 dagen ook nog een oorlog aan de oostgrens van Europa woeden.

En al hebben we hier geen glazen bol staan, we vrezen dat het voorlopig ook niet de andere kant op zal gaan met de stijgende prijzen van tweedehands auto’s. Je zult er dus helaas aan moeten wennen…

Maar om dan alsnog af te sluiten met een positieve noot; wees maar blij als je geen auto kunt betalen. Dan hoef je namelijk ook geen 2,36 euro aan de pomp af te rekenen voor een litertje benzine.

Zo zie je maar, ieder nadeel heb ze voordeel!