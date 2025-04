Jij wil een 400 pk auto, de verzekeraar weigert. Wat kun je doen?

Autoverzekering geweigerd: een langgekoesterde wens van het hebben van een dikke bak kan in duigen vallen door pesterijtjes van verzekeringsmaatschappijen.

Jij kan wel die ene snelle auto willen. Je moet deze wel verzekerd krijgen en daar gaat het soms mis. Die problemen komen dikwijls voor als je jong of oud bent. Daartussenin zit het meestal wel goed.

Autoverzekering geweigerd

Recent kwam de Nederlandse Wim Boer (78) uit Delden in het nieuws. Hij wilde een Mercedes EQC (niet eens een razendsnelle auto) verzekeren, maar werd geweigerd vanwege het vermogen van 400 pk. “U bent te oud, meneer.”

Boer had geen schadeverleden als brokkenpiloot, maar de verzekeraar vond het risico te groot, puur op basis van leeftijd. Na wat geploeter vond hij uiteindelijk een andere maatschappij, maar die wilde hem alleen helpen als hij al zijn verzekeringen ook bij hen onderbracht. Chantage, vond de 78-jarige Wim.

Mag een verzekeraar je zo weigeren?

Bij HLN gingen ze eens uitzoeken of dat nou allemaal wel kan, die boevenpraktijken van verzekeraars. Nou, ja dus. In Nederland (en ook in België trouwens) mogen verzekeraars klanten weigeren op basis van hun eigen risicoanalyse. Leeftijd mag daar onderdeel van zijn, net zoals een verleden vol schadeclaims of bijvoorbeeld een wanbetaling. Nu zijn die laatste twee factoren van wast begrijpelijker.

Een 78-jarige man mag wel de president van de Verenigde Staten spelen, maar een 78-jarige man een 400 pk Mercedes EQS laten verzekeren gaat natuurlijk wat te ver. Ahem.

Kun je hier iets aan doen?

Nee accepteren van de verzekeringsmaatschappij en toch maar wat anders kopen is niet altijd nodig. Er zijn oplossingen voor dit soort vervelende teleurstellingen.

In België noemen ze dat een Tariferingsbureau Auto. Klinkt saai, is het ook, maar ze zorgen ervoor dat je in elk geval verzekerd de weg op kunt. Als je drie keer afgewezen wordt voor een verplichte WA-verzekering mag je bij dat bureau aankloppen.

Bij ons in Nederland heb je een vergelijkbaar systeem met een Vereende autoverzekering. Deze partij accepteert risico’s die traditionele verzekeringsmaatschappijen uit de weg gaan.

Dus, geef niet op. Of je nu 18 of 78 bent, altijd denken in oplossingen. In het geval als bejaarde kan een medisch rijgeschiktheidstest ook nog helpen. Om te bewijzen dat je wel degelijk overweg kunt met 400 knallende paarden.