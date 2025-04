Tesla trekt stekker uit nooit uitgebrachte optie

Het leek zo’n goed idee om een Tesla Cybertruck met extra grote actieradius uit te brengen.

Tesla en beloftes: het blijft een ingewikkelde relatie.

Ooit werd de Cybertruck aangekondigd als dé elektrische pick-up die alles zou veranderen. In de praktijk valt dat allemaal wel mee. Op de agenda stond voor lange tijd een Tesla Cybertruck met een Range Extender, voor een extra grote actieradius. Ja, die versie gaat dus niet komen.

Tesla heeft de Cybertruck met Range Extender geschrapt. Daarover bericht The Drive. Het hele idee was een extra accupakket waarmee de actieradius van het enorme gevaarte richting de 800 kilometer zou worden gebracht.

Deze optie maakte deel uit van de configurator van de Cybertruck, maar plots is de Range Extender niet langer terug te vinden op de site van Tesla. Geen mededeling, geen uitleg, gewoon foetsie.

Het idee van de Tesla Cybertruck met Range Extender was best slim. Een extra batterij in de laadbak (zie foto), die de dual-motor versie van 523 naar zo’n 756 kilometer zou brengen. Voor de driemotorige Cyberbeast zou de range stijgen tot ruim 700 kilometer.

Aanvankelijk kon je ‘m reserveren voor 2.000 dollar, maar later schoot de verwachte prijs omhoog naar een pittige 16.000 dollar. Nu is de optie helemaal niet meer te vinden in de configurator.

Officieel zou het pakket midden 2025 op de markt komen. En hoewel dat technisch gezien nog kan, voelt de verdwijning uit de configurator weinig hoopgevend. Want eerlijk is eerlijk, we kennen Tesla langer dan vandaag.

De kans dat je Cybertruck ooit 800 kilometer haalt zonder aan een lading te hangen is kleiner dan ooit. Balen voor liefhebbers van de Tesla Cybertruck die juist zaten te wagen op de versie met Range Extender.

De hype van de elektrische pick-up ligt ver achter ons. Inmiddels zitten dealers in de Verenigde Staten met enorme voorraden. Toen de leveringen eind 2023 in de VS begonnen was het allemaal nog nieuw en spannend. Dat gevoel is er helemaal niet meer. Het verdwijnen van de Range Extender voor de Cybertruck is een nieuwe domper voor Tesla.