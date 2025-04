Elon Musk wil dat Trump importtarieven terugdraait

Elon Musk zou er zeer serieus op uit zijn om de door Donald Trump bedachte importtarieven weer weg te krijgen.

Het woord van de maand, in ieder geval in de VS: importtarieven. De manier voor Donald Trump om de VS weer geweldig te maken. Want alles wat niet aldaar gebouwd wordt, wordt nu 25 procent duurder. Autofabrikanten die spul niet in de VS bouwen zitten met hun handen in het haar, want de keuze tussen zelf miljoenen verlies lijden door die tarieven te betalen of het doorberekenen van de tarieven op de producten en op die manier miljoenen verlies lijden is natuurlijk lastig.

Terugdraaien

De vraag is natuurlijk hoe lang dit blijft en of Trump ooit nog de regels gaat bijschaven. Voor nu is het in ieder geval wat de president heeft besloten. Toch lijkt het erop dat zelfs Trump’s vaste kliek vraagtekens zet bij de tarieven. Er zou zelfs een serieus plan gaande zijn waarin Trump serieus wordt geopperd om die tarieven terug te draaien. En wel door niemand minder dan Elon Musk.

Elon Musk

De bromance waarvan je dacht dat ‘ie nooit zou komen was namelijk hét ding van de presidentsverkiezingen. Toch lijkt het erop dat nu Trump in het Witte Huis zit, Musk niet meer zo door en door verbonden is met de POTUS. Nou deed de president recent nog zijn best om Musk een hart onder de riem te steken door een Tesla te kopen, maar achter de schermen schijnt het dat Elon Musk minder politicus wordt en zich weer gaat richten op het zijn van een fulltime Twitteraar zakenman. Toch doet Musk zijn duit in het zakje om de importtarieven weer weg te krijgen. Hij zou dit serieus aan willen kaarten bij Trump, of dat al volop aan het doen zijn. Dat meldt Auto News op basis van bronnen, naar buiten gebracht door de Washington Post.

CEO with benefits

De reden waarom is natuurlijk simpel: linksom of rechtsom heeft elk automerk last van de importtarieven. Zo ook Tesla. Dus het is ook weer een bijzondere manier waarop Musk koorddanst tussen het betrokken willen zijn met Trump en het runnen van een automerk. Aan de andere kant, het mooie zou juist zijn als het hand in hand gaat, zodat Tesla lekker profiteert van de plannen van Trump. Indien waar bevestigt het wel dat neuzen van de twee figuren niet helemaal meer dezelfde kant op staan zoals het eerst was. Op X kwam Musk ook met een bericht tegen de handelsadviseur van Trump nadat deze had gezegd dat Tesla geen zelfstandig automerk is maar slechts een auto bouwt van elders ingekochte onderdelen. Waarop Musk hem ‘dommer dan een zak bakstenen’ (en nog ergere dingen die het daglicht niet kunnen verdragen) noemt. Gezellig!