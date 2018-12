Jij wilde die nieuwe TVR Griffith hebben? Dikke pech!

Het zal toch niet.

Toen TVR vorig jaar aankondigde nieuw leven te gaan blazen in een gloednieuwe Griffith, begon menig autoliefhebbend hart sneller te kloppen. Tijdens de Goodwood Revival van 2017 kwam de Britse sportwagenfabrikant met het goede nieuws dat er relatief snel een nieuwe versie van de puike sportauto moest komen. Echter, nu we alsmaar dichterbij de beoogde marktintroductie van de Griffith komen, blijkt dat TVR toch niet alle zaken op orde heeft.

Hoewel het eenvoudig is om de vinger direct te wijzen naar TVR, is de sportwagenbouwer niet zozeer verantwoordelijk voor de huidige problemen. De fabriek waarin de luidruchtige Griffith gebouwd moet worden is namelijk de boosdoener van het verhaal, en in het specifiek de manier waarop de fundering daarvoor is geregeld.

Omdat TVR voor vernieuwingen aan zijn fabriek in Ebbw Vale steun heeft gevraagd aan een lokaal overheidsorgaan, is een deel (3 procent) van TVR in handen van de staat Wales. Als gevolg van de financiële steun, t.w.v. 2 miljoen pond, moet TVR bij de verbouwing van de fabriek een aantal regels van de Europese Unie naleven. Een van de regels is dat de verschillende vernieuwingen niet alleen voor de rekening van lokale bedrijven mogen komen. Bedrijven uit andere landen binnen de EU, die soortgelijke diensten of producten leveren, moeten ook worden overwogen.

Dit tergende proces heeft als gevolg dat TVR de bouw van de fabriek niet tijdig kan afronden, waardoor de nieuwe Griffith als bijkomende schade niet op tijd zal kunnen leveren. Aanvankelijk moest de auto begin volgend jaar op de markt komen, maar inmiddels is de voorspelling dat TVR de bijna 500 pk sterke Griffith pas tegen het einde van 2019 zal kunnen leveren. Dat gezegd hebbende overweegt TVR om de auto’s ergens anders te bouwen, als het écht te lang gaat duren. (Bron: CAR Magazine)

