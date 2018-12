De Fiat 500 is nu officieel kunst

Fijn om te weten.

Het in New York gevestigde Museum of Modern Art (MoMA) zal vanaf aankomende februari voor enkele maanden een Fiat 500 F tentoonstellen. De auto maakt onderdeel uit van een nieuwe tentoonstelling, waarvan je de naam eigenlijk al moet kunnen raden: “The Value of Good Design“. De tentoonstelling bestaat uit een groot aantal stukken die MoMA regelrecht uit zijn eigen collectie van industrieel ontwerp heeft getrokken.

De Fiat 500 in kwestie is niet deze week door het museum aangeschaft om binnenkort zijn opwachting te maken als onderdeel van de collectie. Integendeel, MoMA heeft de 500 F alweer ruim een jaar in zijn bezit. Het museum heeft niet voor niets voor dit specifieke model gekozen, want de 500 F is de meest succesvolle uitvoering van de originele Nuova 500. De F-serie werd tussen 1965 en 1972 gebouwd en was verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de verkopen van de oorspronkelijke 500 (special), die Fiat bijna twintig jaar lang produceerde. In totaal verkocht de Italiaanse autofabrikant krap 4 miljoen exemplaren van de kleine stadsauto.

Zodoende is het niet vreemd dat de auto thuishoort in de nieuwe tentoonstelling van het MoMA. De auto heeft ondanks zijn beperkte grootte en onorthodoxe layout letterlijk miljoenen mensen weten te mobiliseren. Door het daverende succes van de 500 zou je verwachten dat de ontwerper tevreden zou zijn met zijn prestatie, maar dit blijkt niet helemaal te kloppen. Dante Giacosa, destijds verantwoordelijk voor het ontwerp van Fiat’s auto’s, heeft namelijk wel eens laten vallen in zichzelf teleurgesteld te zijn, omdat hij het design van de 500 niet ambitieuzer durfde te maken.