JMS maakt van een A35 AMG een échte tuner

Voor als de A45S net buiten budget is.

Een viercilinder met een joekel van een turbo, 421 pk en 500 Nm aan koppel, nul-naar-honderd in 3,9 seconden. De Mercedes-AMG A45S is écht een beest van een hatchback. Maar ook een belachelijk dure hatchback. Want bij een Nederlandse startprijs van praktisch een ton, is het maar de vraag wie de überhatch gaat kopen. Vooral als je voor dertigduizend euro minder voor de AMG A35 kunt gaan. Ja, je hebt dan 306 pk, 400 Nm koppel en gaat dus minder rap vooruit. Maar heb je 421 paardjes nou echt nodig in een hatchback, zo vraagt de Duitse tuner JMS zich hardop af.

Dit goedkopere model heeft kennelijk zelfs een voordeel: het is een leeg canvas dat mooi gepimpt kan worden, zo stellen de tuners. Want waar de AMG-hatchbacks er met het optionele spoilerpakket vrij bruut uit zien, kan er altijd nog een schepje bovenop. En dat is precies wat JMS met deze A35 heeft gedaan.

Om te beginnen met de buitenkant, het eerste dat opvalt zijn natuurlijk de stickers van de sponsoren die hebben meegeholpen aan het project. De kleuren daarvan worden echter mooi meegenomen naar de rest van het ontwerp. Neem de velgen als voorbeeld. De Barracuda Project 3.0-velgen mengen de donkere kleur van de lak, met gouden Y-vormige spaken. De velgen zijn 20″ groot en zijn met 5 mm-spacers bevestigd, voor een bredere look. De auto is – zoals het bij een tuner eigenlijk hoort – verlaagd, met JMS onderdelen. De voorkant is nu 45 mm lager, de achterkant hangt 35 mm lager.

Nu ziet de A35 uit alsof het niet zou misstaan in de nieuwe Fast & Furious-film. Of eigenlijk, misschien een van de eerdere films, toen het nog echt om het modificeren van auto’s ging. Cruciaal aan die auto’s is echter ook je soundsystem, dus heeft JMS die voor deze A35 maar ook even aangepakt.

De nieuwe installatie is tweeledig. Aan de voorkant vinden we er twee in beide hoeken, net boven de luchtroosters. Achter in de kofferbak zitten ook nieuwe speakers, allen van Gladen. De centrale speaker en C-pilaar speakers zijn nog steeds van Mercedes-Benz, maar zijn gekoppeld aan Mosconi-versterkers, net als de Gladen-speakers.

Aangezien televisies nooit ontbraken in Pimp My Ride, ontbreken ze hier ook niet. Achter de twee voorstoelen zitten 4K-schermen van Ampire, die zowel op Android werken als gekoppeld zijn aan het MBUX-infotainmentsysteem van de auto. Hoeveel al dit spul kost, zegt JMS niet, maar het lijkt ons sterk dat dit meer dan 30k kost. Dus, wat hebben jullie liever, een aangepaste AMG A35, of toch liever het A45S-toppertje?