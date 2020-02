Waarom Furious 9 nu al de film van 2020 is

Een uitstekende Lange Lummel speciaal.

Als het aankomt op films met auto’s in de hoofdrol, gaat het eigenlijk altijd mis. Is een film hard, realistisch en natuurkundig ‘juist’, dan is de kans dat werkelijk niemand ‘m zal kijken. Of je moet voor de 23e keer John Frankheimers Ronin aanslingeren. Of Bullitt uiteraard.

Straatracers

Aan de andere kant heb je te maken met waar films voor bedoeld zijn: plat vermaak. Het is niet heel erg realistisch, maar who cares? We leven in een tijd dat films over straatracers fantasierijker zijn dan de Batman-trilogie van Christopher Nolan. Dus maakt het iets uit?

Nee, natuurlijk niet. Daarom gaan alle petrolheads namelijk en masse naar de bioscoop om zich te laven aan popcorn, frisdrank en de laatste deel uit de Furious franchise, namelijk F9: The Fast Saga. Voor wie de film of trailer niet kan of wil zien, hebben we het even kort voor je samengevat.







Het plot van F9: The Fast Saga

Dom is papa geworden. Letty geeft kindje een te grote ketting voor bescherming. Alles gaat fout. John Cena is het criminele broertje van Dominic. Charlize Theron heeft het kapsel van een 8 jarig jongetje uit Flevoland. Alles gaat (nog een keer) fout. Crew komt bijelkaar in onverklaarbaar dure auto’s met nog duurdere tuning. Dom zegt: “Let’s go to work”. Alles ontploft. Mitrailleurs. Gevechten op onhandige locaties. Vrachtwagens in de lucht. Nog meer ontploffingen. Auto’s in de lucht. Han is terug! In een driftende oranje Supra! Iedereen is familie. Einde.

De premiere staat gepland voor 22 mei 2019. Om je moeder te strikken om mee te gaan speelt Helen Mirren ook weer mee.

Trailer Fast & Furious 9: