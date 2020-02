Aston Martin stelt Lagonda uit met drie jaar

Lawrence Stroll is meteen met zijn scepter gaan zwaaien.

Als je een half miljard Britse ponden ergens in investeert, is het niet onlogisch als je daarbij een paar eisen stelt. Zo ook de Canadese miljardair Lawrence Stroll, toen hij maximaal twintig procent aandeel in Aston Martin nam. Daarbij werd meteen bekendgemaakt dat Strolls F1-team – nu nog bekend als Racing Point F1 – per 2021 onder het merk van Aston Martin zou gaan rijden. Maar kennelijk had Stroll nog wat meer eisen…

Lagonda

Automotive News Europe schrijft namelijk dat de EV-plannen van Aston Martin even de ijskast in zijn gezet. De terugkeer van de Lagonda-naam zal dan ook wat minder spoedig zijn dan eerder werd gecommuniceerd. Afgelopen maart toonde Lagonda immers de All-Terrain Concept, een elektrische SUV. De productie hiervan zou in 2022 beginnen en de eerste auto zijn van ‘zero-emission luxemerk’ Lagonda. Dat is nu uitgesteld met drie jaar.

Verwacht de All-Terrain dus pas op z’n vroegst in 2025 op de openbare weg. Het uitstel van de Lagonda is wel lichtelijk pijnlijk; het hele punt van Lagonda was immers dat het ”s werelds eerste zero-emission-luxe-merk’ zou worden. Tegen die tijd zijn er vast andere bedrijven die in dat gat hebben gesprongen, wat een grotere concurrentie voor Lagonda zal betekenen.

Hybride

Het uitstellen van de EV’s heeft een reden: Aston Martin zou namelijk elektrificatie op een andere manier willen inzetten. Lees: hybrides. Wat ze precies willen gaan doen, schrijft ANE niet. Op dit moment werkt Aston Martin al aan een hybride: de Valkyrie. De hernieuwde focus naar hybrides zou gepaard gaan met een onbekend aantal ontslagen.

Een opvallende zin in het artikel gaat over de Rapide E. Eerder schreven we immers dat die auto helemaal niet meer gaat komen, maar zo ver lijkt het nog niet te zijn. De auto is praktisch af, maar de plannen worden nu nog een keer geëvalueerd. Zou Stroll toch wél een elektrische Aston Martin op de weg willen zien…?