Mercedes-AMG A45S en CLA45S zijn hier!

Geen verrassing, maar wel heel erg welkom!

Het was destijds een van de eerste echte ‘Uber-hot-hatches’. C-segment auto’s met serieus veel power on der de kap voor een serieuze prijs. We hebben het in dit geval over de Mercedes-Benz A45 AMG met 360 pk uit een 2-liter viercilinder. Deze auto kreeg bij de facelift een kleine naamsverandering naar Mercedes-AMG A45. Het vermogen steeg naar 381 pk. Nu zijn we aanbeland bij een compleet nieuwe A45. En die heeft nóg meer vermogen.

Mercedes presenteert de nieuwe A45 tegelijkertijd met de Mercedes-AMG CLA 45, wat in principe dezelfde auto is, maar dan de chique sedanversie. We zeggen ‘chique’ sedanversie, want verwarrend genoeg is er ook een A-Klasse Sedan. Laten we beginnen met het vermogen, want daar is het allemaal om te doen. Het begint bij de Mercedes-AMG A45. Deze heeft een 2.0 liter viercilinder met enorme turbo onder de kap. Het blok is goed voor 387 pk en 480 Nm. Op zich niet verkeerd, maar als je dan toch serieus geld uitgeeft aan een premium C-segmenter, doe het dan goed. De A45 gaat in 4,0 seconden naar 100 km/u en is begrensd op 250 km/u. De CLA 45 doet een tiende langer over die sprint.

Dat kan sneller met de Mercedes-AMG A45S. Deze heeft een (nog) heftigere variant van dit blok tot zijn beschikking. Het resultaat is 421 pk en 500 Nm. Daarmee heeft Mercedes Audi van de troon gestoten als het gaat om het meeste vermogen in een C-segmenter. De prestaties van de A45 S zijn echt krankzinnig, eigenlijk. Dankzij de het vermogen, supersnel schakelende DCT-transmissie en vierwielaandrijving knalt de über-hatch in 3,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is is begrensd op 270 km/u. Overigens kan de A45 AMG zonder ‘S’ ook 270 km/u lopen, maar dan moet het AMG Driver’s Package worden aangevinkt.

Dan als laatste het uiterlijk. Wat zijn ze dik geworden. Natuurlijk, het is een beetje fout met die grille (met verticale spijlen), zwarte velgen en enorme uitlaten. Maar het zijn wel hele dikke auto’s geworden met een aanzienlijk bredere carrosserie. De AMG’s zijn optioneel te voorzien van het AMG Aerodynamica pakket. Dan is he AMG voorzien van frontsplitser, diffusor, side-skirts en grote spoiler of spoilerrand (CLA). Optioneel zijn 19″ velgen leverbaar, 18″ is standaard op de non-‘S’.

Het interieur is ook aangepakt, uiteraard. De A35 AMG had al een fraai interieur, maar de A45 doet er een schepje bovenop. Standaard is de A45 voorzien van ‘lederboom’ bekleding met rode siernaden. Optioneel is echt leer natuurlijk wel verkrijgbaar. De A45S modellen hebben gele accenten in het interieur om je eraan te herinneren dat je de duurste A-Klasse hebt. Over duur gesproken, prijzen zijn vooralsnog niet bekend.