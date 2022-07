Tesla Model S Plaid haalt topsnelheid van 350 km/u [video]

Door een team techneuten en aangepaste software weten we nu wat de topsnelheid van een Tesla Model S Plaid écht is. Spoiler alert: hij is hoog.

Je kan momenteel een hoop EV’s kopen, maar als je een hele snelle zoekt dan kun je eigenlijk bijna niet om Tesla heen. Hun dikste versies van de dikste auto’s, de Model S en X Plaid, behoren tot niet alleen de snelste EV’s die er zijn, ook de snelst sprintende auto’s ter wereld. Je kunt tijdens een stoplichtsprintje iemand in een Bugatti Chiron volledig voor joker zetten in een 130.000 euro kostende Tesla Model S.

Topsnelheid

EV’s staan erom bekend dat alle kracht meteen beschikbaar is, maar daarna vaak vrij snel afzakken. Tenminste, de meeste ‘normale’ EV’s houden het onder de 200 km/u wel voor gezien. Pas als je echt met gigantische motoren gaat werken zoals bij de Plaid-modellen, zakt de kracht pas af bij veel hogere snelheden. Toch blijft de exacte topsnelheid van een Tesla Model S Plaid een mysterie. Oké, het is ongeveer 260 km/u of 280 km/u in Track Mode, maar dat is softwarematig beperkt. Tesla beloofde bij de introductie van de Model S Plaid dat 200 mijlen per uur (320 km/u) mogelijk zou zijn.

Jailbreaken

Goed, het zou niemand verbazen als er volgende week nog een tweetje de lucht in wordt geslingerd waarin Elon Musk vertelt dat Plaid-eigenaren met de nieuwste update wél 320 kunnen rijden. Toch was er een team techneuten in de VS genaamd Ingenext dat daar niet op wilde wachten. Ingenext houdt zich bezig met Tesla-software en in de software ‘inbreken’ om beperkingen weg te halen. Een beetje zoals ‘jailbreaken’ op oudere iPhones. Eigenlijk niet de bedoeling, maar wel leuk.

Het is Ingenext gelukt om de software in de Tesla Model S Plaid dusdanig aan te passen dat de volledige topsnelheid beschikbaar is. Dat de auto dus pas inkakt wanneer de motoren het opgeven en niet wanneer je tegen een softwarematige barrière aanrijdt. De beelden check je hieronder:

Absolute topsnelheid Tesla Model S Plaid

De run wordt gedeeld door EV-website Electrek. Op een startbaan in Canada wist het team van Ingenext de Tesla Model S naar 216 mijlen per uur te schieten. Dat is 348 km/u! Ingenext beweert zelfs dat de auto waarschijnlijk meer in zijn mars had als de drie kilometer lange baan ietsje langer was. De gebruikte Plaid was volledig standaard behalve iets betere Michelin Pilot Super Sport-banden en gemodificeerde remmen, allebei om de veiligheid van de coureur te waarborgen.

Slim?

Moet iedereen met een Tesla Model S Plaid nu meteen de Ingenext-module gebruiken om de topsnelheid van bijna 350 km/u te halen? Dat kan binnenkort, maar voor nu houdt Ingenext de module nog even voor zichzelf om te kunnen finetunen. Ook zegt de Electrek-verslaggever die ter plaatse was dat het hard werken was voor de auto, met name de koeling voor de motoren die hij ‘nog nooit zo hard heeft horen blazen’. Maar goed, Elon zei dat de auto in theorie klaar is voor hoge topsnelheden, dus dan moet je die belofte ook waar kunnen maken.

Met dank aan Sander voor de tip!