Nieuwe auto Joel Beukers heeft meer dan 1.000 pk!

De nieuwe auto van Joel Beukers heeft 1.000 pk onder de kap. Niet verkeerd!

Ook YouTubers moeten overstappen op nieuwe vormen van mobiliteit. De tijden van dikke motoren met veel uitstoot en dergelijke liggen achter ons. Toch? Nou, kijk, als je echt veel geld hebt maakt het in principe niet zoveel uit.

Dan koop je gewoon wat er nog mogelijk is. Dus stel, je voedingssupplementen-toko en YouTube-kanaal doen het dermate goed dat je niet meer kunt lachen van de kwartjes, dan kun je gewoon kopen wat je wil. Mooi, toch?

Meer dan 1.000 pk

Maar in sommige gevallen is de nieuwe technologie ook gewoon héél erg leuk. Dat blijkt wel uit de nieuwe auto van Joel Beukers. De bekende social media-meneer heeft al een paar leuke wagens staan in de garage en daar is sinds kort eentje bij en zoals de titel verraadt heeft deze meer dan 1.000 pk! En nee, dat komt niet door een quad-turbo W16-motor. Nee, het is de nieuwe Tesla Model S Plaid!

Dat betekent dat Joel Beukers een paar extra supplementjes moet nemen als hij vanuit stilstand wegsprint. De krachten die je nek te verwerken krijgen om hoofd en romp bij elkaar te houden zijn enorm. In 2,8 seconden zit ‘ie namelijk op de 100 km/u (alhoewel ‘ie volgens Tesla nog sneller is) en de topsnelheid is 322 km/u. Absoluut geen verkeerde specificaties voor een relatief onopvallende sedan (eigenlijk een hatchback).

Configuratie nieuwe auto Joel Beukers

Dat onopvallende komt ook door de gekozen configuratie. De kleur van de auto is namelijk Solid Black, een optie van 1.800 euro. Gelukkig heeft Beukers gekozen voor de 21″ Arachnid-velgen (optie van 4.900 euro!). Goede keuze, de 19″ Tempest-velgen zijn niet zo heel erg fraai. Wel bijzonder: Joel Beukers heeft gekozen voor het Crème-interieur (optie van 2.500 euro).

We zijn benieuwd hoe dat gaat staan bij een gouden wrap, die er ongetwijfeld op gaat komen. Hij heeft namelijk meerdere auto’s, zoals een Maserati Quattroporte, Mercedes-AMG G63 6×6, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Rolls-Royce Phantom en Lamborghini Huracán. Geen verkeerde garage, denken wij zo. In elk geval veel veilige kilometers gewenst en heb lol met de stoplichtsprintjes!

Fotocredits: Joel Beukers via Instagram