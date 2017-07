De 28-jarige Joel Beukers rijdt nu Lamborghini

Joel wie? Hint: hij was de eigenaar van de Maserati die iemand bewerkte met roze verf.

Enige tijd geleden berichtten we je over een Maserati Quattroporte van de mooiste, vijfde generatie die verminkt was door vandalen. De Maser werd onder andere overgoten met roze verf en bekrast. Daarnaast werden ook de bandjes lek geprikt. We vroegen ons af wat de beweegreden zou kunnen zijn voor de dader om over te gaan tot zijn wandaad en kwamen er zodoende achter dat de eigenaar van de auto Joel Beukers is. Je zou hem kunnen omschrijven als de Enzo Knol onder de fitness-goeroe’s.

Joel maakt namelijk Youtube video’s waarin hij vaak zijn tagline ‘ga voor goud’ en de term ‘groeimaatje’ bezigt. Daarnaast verkoopt hij dozen met eiwitten en trainingsschema’s voor mensen die gainz willen behalen in de gym, af willen vallen of allebei. Top tip: beide tegelijkertijd is onmogelijk tenzij je praat over n00by-gainz of als je vitamine S gebruikt. En nu we het toch hebben over vitamine S: Joel speelde ooit rugby, maar werd twee jaar geschorst nadat uit de dopingcontrole bleek dat hij MDMA en performance enhancing drugs (PEDs) genomen had.

Joel claimt dat hij op de hoogte was van zijn MDMA-gebruik, maar dat de PEDs in zijn lijf een verrassing voor hem vormden. Als een doorgewinterd sportman verklaarde hij de aanwezigheid van deze stofjes in zijn lichaam door het gebruik van ‘verkeerde supplementen’. Naar eigen zeggen was dit een cruciaal moment in zijn prille loopbaan, daar hij op dat moment besloot een lijn van voedingssupplementen op de markt te brengen waar je geen spieren van kweekt geen rotzooi inzit.

Daarmee komen we terug op de vernaggelde Maser, waar onder andere de teksten ‘kut product’, ‘geld terug’ en ‘homo’ op te lezen waren. Mogelijk dacht de auteur van deze proza dat als hij een eiwit-shake per dag zou wegtikken het lijf om de blits te maken in Cherso vanzelf zou volgen, maar dat is natuurlijk niet het geval. Hoe dan ook is Joel na het akkefietje op zoek gegaan naar een nieuwe auto en die heeft de 28-jarige nu gevonden in de vorm van een Lamborghini Huracan. In onderstaande video kan je zien hoe een af en toe luid schreeuwende Joel zijn Lambo ophaalde bij de dealer.

Die laatste heeft zelfs gedacht aan een wat knullig overkomende taart om de heugelijke gebeurtenis te markeren. It’s the thought that counts, zullen we maar zeggen. Wat zou een goede naam zijn voor mijn eigen eiwit-lijn? Ik zat zelf te denken aan Jaapiyo’s Power Poeder…Suggesties zijn welkom in de comments.

Bedankt Carlo voor de tip!