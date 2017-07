Kia trekt de Sorento super strak

De grote SUV van KIA is onder het mes gegaan.

In Nederland zie je de nieuwe Sorento vrijwel nooit op de weg. Dat ligt niet zozeer aan een gebrek aan kwaliteiten van de auto, maar wel aan de prijs. De Sorento is momenteel te koop in Nederland vanaf 52.470 Euro. Hoewel je een behoorlijk puike bak (rijtest) voor dat geld krijgt, schrikt de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk nog steeds van een dergelijk bedrag bij het merk Kia.

Toch kunnen we er wellicht maar beter aan wennen. Kia gaat het namelijk wat hogerop zoeken in de markt, getuige ook de aankomende Kia Stinger, een D-segmenter met achterwielaandrijving waar we erg naar uit kijken. Dat we bij Kia desalniettemin nog steeds aan de budget-bak denken heeft waarschijnlijk vooral te maken met de eerste generatie Sorento. Dit broertje van de eerste Hyundai Santa Fe gold dankzij zijn relatief lage prijs aan het begin van dit millenium als dé mogelijkheid voor Jan Modaal om mee te gaan in de vaart der volkeren en ook in zo’n ‘dikke SUV’ te stappen. Maar die tijd is nu dus voorbij.

De huidige generatie Sorento kwam in 2014 op de markt. Naar goede Aziatische traditie betekent dat dat het tijd wordt voor een facelift. En jawel, op de (Zuid-)Koreaanse site van Kia staan vanaf vandaag plaatjes van een strakgetrokken Sorento. Naar goed Duits voorbeeld zijn de wijzigingen echter minimaal te noemen.

De lichtunits vóór en achter zijn ietwat anders ingedeeld met kekke LEDs. De mistpitjes bestaan net als bij andere recente Kia’s nu ieder uit vier afzonderlijke lampjes. Daarnaast zijn er nieuwe velgen en heeft de auto nu een dikke dubbele knalpot. In Korea is er ook een sportpakket beschikbaar, maar of dat ook naar Europa/Nederland komt is onduidelijk.

Hetzelfde geldt voor de motoren. De huidige Sorento wordt in Nederland alleen geleverd als 2.2 CRDi. In andere markten zijn er ook benzinemotoren leverbaar en het nieuwe model krijgt in Zuid-Korea ook de beschikking over een 2.0 CRDi. Misschien acht Kia die wel interessant voor de Nederlandse markt met het oog op onze CO2-tax. Of en wanneer de nieuwe goodies onze kant op komen is nog niet bekend.