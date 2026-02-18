Joel Beukers verkoopt nóg een dikke scoopmobiel

Ga voor goud, met deze gouwe ouwe!

Het lijkt erop dat Joel Beukers om liquide middelen verlegen zit, want hij verkoopt naast zijn 812 Superfast nóg een scoopmobiel. Dit is een compleet ander type auto. Joel Beukers heeft niet alleen typische ‘nieuw geld’-auto’s in zijn wagenpark, maar ook wat ouwe meuk. En dat is minstens zo leuk.

Een verlaagde Mercedes zagen we altijd als fout, maar naast alle goudgewrapte supercars is dit het toonbeeld van goede smaak. Het betreft een W126, de laatste S-Klasse met een echte klassieke uitstraling.

Vlaggenschip

Joel Beukers is gegaan voor het absolute vlaggenschip: de 560SEL. In dit geval is het letterlijk een vlaggenschip, want er zitten vlaggenhouders op de neus. De SEL is 14 centimeter langer dan de standaard W126, waarmee de totale lengte uitkomt op 5,16 meter. Onder de motorkap ligt een dikke 5,5 liter V8, die 272 pk levert.

Zoals je ziet is het onderstel niet meer helemaal origineel. De auto kan plat op z’n buik worden gelegd met airride. In de kofferbak zit een dikke subwoofer, want je wil natuurlijk wel keiharde techno kunnen draaien. Verder is de auto helemaal origineel, met een fraaie donkerblauwe lak en matchende bekleding.

Nog geen ton op de klok

Net als de Ferrari wordt de Benz verkocht via Instagram, dus we hebben helaas weinig informatie. We menen te zien dat er nog geen ton op de teller staat. Dat kan kloppen, want Joel kocht de auto in 2022 met 96.152 kilometer. Hij heeft er dus weinig kilometers mee gemaakt, wat alleen maar goed nieuws is als je zijn rijstijl een beetje kent.

Stiekem is dit gewoon een hele dikke bak, dus we zouden zeggen: sla je slag. Hoeveel bitcoin Joel ervoor wil hebben, weten we niet, maar geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar [email protected].