Winterstorm des doods komt wederom onze kant op!

Deze keer is de timing extra zuur.

Dacht je dat de winter al klaar was? Nou, helaas. In de nacht van woensdag op donderdag maakt de sneeuw nog een keer zijn rentree. Wie morgenochtend de deur uit moet, kan zomaar wakker worden in een witte wereld. Dat betekent dus weer nét wat meer opletten achter het stuur.

Sneeuw in de nacht

Volgens het KNMI knalt er vannacht een gebied met (natte) sneeuw vanuit het zuiden ons land binnen. Voornamelijk het midden en het zuiden van Nederland krijgt last van de hemelse poedersuiker. Daar kan zich een sneeuwdek vormen van één tot drie centimeter. Lokaal kan dat zelfs oplopen tot vijf centimeter, voornamelijk bij het rivierengebied. De temperatuur ligt net een beetje boven het vriespunt, dus of de sneeuw echt blijft liggen moeten we nog zien.

Code geel en gladheid

Het KNMI verwacht weer veel glibber- en glijpartijen. Daarom roept het instituut code geel af voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vooral in de vroege ochtenduurtjes kan het verraderlijk glad zijn, zeker op bruggen en op- en afritten. Geen ideale omstandigheden voor de haastige weggebruikers.

Wees niet getreurd: aan het eind van de ochtend wordt het droger en zet sowieso de dooi in. Als er dus al iets is blijven liggen, is het waarschijnlijk aan het eind van de ochtend weer weg. Sterker nog, aan het eind van deze week lopen de temperaturen alweer op en richting het weekend kan het zelfs rond de twaalf graden worden.

Ook wintersporters zijn de Sjaak

Voor alle automobilisten die dit weekend lekker de skipistes op gaan zoeken: de ANWB verwacht grote drukte op de wegen. Waarom? Omdat jullie niet de enige zijn natuurlijk. Vooral zaterdag de 21e schijnt erg druk te worden bij de grote skioorden. Let ook even extra op als je richting Noord-Italië gaat. Daar kan nog wat extra drukte ontstaan door de olympische winterspelen die tot 22 februari duren.

Daarnaast spelen de vakanties natuurlijk een grote rol. Voor Midden en Zuid Nederland komt de vakantieperiode tot een einde, maar regio Noord begint dan pas. Samengevat: complete verkeerschaos met jankende kinderen op de achterbank.

Mocht je met een EV op wintersport gaan, neem dekens, wc-papier en genoeg water mee. Je wilt immers niet doodvriezen in je Tesla zoals deze meneer probeerde.