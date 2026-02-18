Een nieuw soort rijhulpje…

Iedereen moet zijn steentje bijdragen om het verkeer veiliger te maken. De handhavers doen dat door slecht gedrag te bestraffen, bijvoorbeeld met een focusflitser die afgelopen jaar goed werkte in Nederland. Want je zou toch maar eens afgeleid raken door je telefoon tijdens het rijden. Wie alsnog graag zijn aandacht ergens anders neerlegt, maar geen 440 euro boete wil betalen, heeft Tesla iets nieuws.

De Amerikaanse EV-bouwer introduceerde kortgeleden haar eigen AI-assistent Grok in de auto’s. Je kunt nu hardop aan je auto vragen of het lekker weer is op Mars en wat de beste Audi is. En daar houdt het bij Grok niet op. Je kunt bij de artificiële assistent van Musk verschillende persoonlijkheden kiezen.

Grok-modi zijn zeer uiteenlopend

De standaard modus is ‘Assistent’ voor je normale mens-AI-gesprekken. Vervolgens kun je ook kiezen voor de ‘Taaldocent’ die je gedurende je reis kennis laat maken met nieuwe talen. Gaat het wat minder lekker met je, kies dan voor de ‘Therapeut’-modus en vertel hoe het echt met je gaat.

Wat vervolgens ook helpt, zijn de rustgevende standen ‘Verhalenverteller’ en ‘Meditatie’. Je zou er bijna van in slaap vallen achter het stuur. Mocht je vervolgens crashen doordat je in slaap bent gesukkeld, kies dan voor de ‘Dokter’-persoonlijkheid waarbij je medisch advies van Grok krijgt. Handig!

Wappie- en flirtmodus

Zoals je van Tesla gewend bent kan het niet gek genoeg. Daarom is er voor Grok ook een ‘Samenzwering’-modus. Hierin gedraag de AI-assistent als een excentrieke complottheoreticus. Ik verwacht in deze modus uitspraken als: ‘Ga je volgende links. Of ja links, bestaan links en rechts eigenlijk wel?’

Maar het kan nóg vreemder. Er zijn namelijk ook nog 18+-modi. Ze hebben namen als ”Onbeheerst’, ‘Motivatie’, ‘Argumentatief’ en ‘Romantisch’. Maar er spant er maar één de kroon: er is ook een ‘Sexy’-standje. Wees gerust: de gesprekken tussen jou en Grok zijn geheel anoniem. Kijk dus niet vreemd op wanneer je binnenkort een Tesla-berijder stevig aan zijn riem ziet rukken.

Heb je nu zelf een Tesla op de oprit staan? Grok komt via een draadloze software-update naar je toe. De assistent is te downloaden voor de Model S, 3, X en Y. Om Grok te gebruiken, moeten je internet hebben. Dit kan via een Tesla Premium Connectivity-abonnement of een wifiverbinding.