Nieuwe verbrandingsmotor rijdt op gebruikt frituurvet en is zuiniger dan een diesel

Hij kan ook nog eens zo in bestaande auto’s gelepeld worden.

Terwijl Stellantis en bedrijven in China tijd, geld en energie steken in een nieuwe opleving voor de dieselmotor, lijken ze bij Horse Powertrains op een beter spoor te zitten. Het motorenbedrijf van Renault en Geely presenteerde gisteren een nieuwe hybride aandrijflijn: de H12 Concept. Met deze motor laat Horse zien dat er een toekomst is voor verbrandingsmotoren.

De H12 is een evolutie op de HR12 en is ook op vele vlakken verbeterd. De basis is een simpele 1,2-liter driecilinder die je ook in de huidige Dacia Duster, Bigster en in de Renault Clio kunt tegenkomen. Je zou dus zeggen dat de implementatie naar massaproductie daardoor wat sneller moet gaan.

Extreem zuinig

De driepitter kreeg een heleboel nieuwe spulletjes. We noemen een uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) van de nieuwe generatie, een geoptimaliseerde turbocompressor, een hoogenergetisch ontstekingssysteem en een verbeterde hybride versnellingsbak met geoptimaliseerd energiebeheer, evenals verminderde interne wrijving dankzij nieuwe smeermiddelen. Het resultaat mag er wezen.

Het maximaliseren van de efficiëntie resulteert direct in een lager brandstofverbruik en in een lagere CO2-uitstoot. Het verbruik op 100 kilometer is volgens een WLTP-test maar 3,3 liter brandstof. Of zoals je dat in de volksmond zegt, de motor loopt ruim 1 op 30. Dat halen de meeste diesels niet.

Om het nog beeldender te hebben: als je de motor in een nieuwe auto uit 2023 zou leggen, zou de auto direct 40 procent zuiniger zijn. Daarmee is het natuurlijk niet de allerzuinigste verbrandingsmotor ter wereld. Dat blijft de Volkswagen XL1 met een verbruik van 0,9 liter per 100 kilometer uit een dieselhybride aandrijflijn. Maar goed, de basis is gelegd.

100 procent hernieuwbare brandstof

Voor dit project werkt Horse samen met oliebedrijf Repsol. Zij produceren sinds oktober 2025 een brandstof die volledig uit hernieuwbare bronnen komt, zoals afval uit de landbouw of gebruikte frituurolie. Het spul heet Nexa 95 en is al te tanken bij dertig tankstations in Spanje. Je kunt het gewoon in tanken in je bestaande benzineauto zonder schade op te lopen.

Gooi je het groene goedje in de Horse H12 Concept, dan kun je per jaar heel wat minder vieze dampen uit de lucht verwachten. Horse heeft berekent dat als je 12.500 kilometer per jaar rijdt met de H12 op Nexa 95 dat je 1,77 ton minder CO2-uitstoot hebt.

Rake woorden van Horse Powertrains

De motordivisie van Renault en Geely sluit af met een aantal sterke stellingen die hopelijk bij de Europese Unie aankomen: ”Meer dan 97% van het huidige wagenpark in Europa (ACEA) is nog steeds gebaseerd op verbrandingsmotoren. Daarom spelen oplossingen die de CO2-uitstoot vandaag de dag kunnen verminderen – zoals zeer efficiënte motoren en alternatieve brandstoffen – een complementaire rol naast elektrificatie, waterstof en andere opkomende technologieën op weg naar een CO₂-neutrale mobiliteit.”

Horse vraagt de EU ook om biobrandstoffen zoals Nexa 95 mee te nemen in de plannen van 2035: ”Om deze oplossingen op grote schaal te kunnen toepassen, is het essentieel dat de huidige herziening van de CO₂-normen voor personenauto’s een duidelijk, langetermijnkader omvat. Daarin moet de rol van zeer efficiënte motoren op hernieuwbare brandstoffen in de decarbonisatie van het wegvervoer worden erkend, en moet een technologieneutrale aanpak na 2035 worden gewaarborgd om innovatie en noodzakelijke industriële investeringen te ondersteunen.” Mic drop.