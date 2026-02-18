Nieuwe verbrandingsmotor rijdt op gebruikt frituurvet en is zuiniger dan een diesel

Hij kan ook nog eens zo in bestaande auto’s gelepeld worden.
Terwijl Stellantis en bedrijven in China tijd, geld en energie steken in een nieuwe opleving voor de dieselmotor, lijken ze bij Horse Powertrains op een beter spoor te zitten. Het motorenbedrijf van Renault en Geely presenteerde gisteren een nieuwe hybride aandrijflijn: de H12 Concept. Met deze motor laat Horse zien dat er een toekomst is voor verbrandingsmotoren.
De H12 is een evolutie op de HR12 en is ook op vele vlakken verbeterd. De basis is een simpele 1,2-liter driecilinder die je ook in de huidige Dacia Duster, Bigster en in de Renault Clio kunt tegenkomen. Je zou dus zeggen dat de implementatie naar massaproductie daardoor wat sneller moet gaan.
Extreem zuinig
De driepitter kreeg een heleboel nieuwe spulletjes. We noemen een uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) van de nieuwe generatie, een geoptimaliseerde turbocompressor, een hoogenergetisch ontstekingssysteem en een verbeterde hybride versnellingsbak met geoptimaliseerd energiebeheer, evenals verminderde interne wrijving dankzij nieuwe smeermiddelen. Het resultaat mag er wezen.
Het maximaliseren van de efficiëntie resulteert direct in een lager brandstofverbruik en in een lagere CO2-uitstoot. Het verbruik op 100 kilometer is volgens een WLTP-test maar 3,3 liter brandstof. Of zoals je dat in de volksmond zegt, de motor loopt ruim 1 op 30. Dat halen de meeste diesels niet.
Om het nog beeldender te hebben: als je de motor in een nieuwe auto uit 2023 zou leggen, zou de auto direct 40 procent zuiniger zijn. Daarmee is het natuurlijk niet de allerzuinigste verbrandingsmotor ter wereld. Dat blijft de Volkswagen XL1 met een verbruik van 0,9 liter per 100 kilometer uit een dieselhybride aandrijflijn. Maar goed, de basis is gelegd.
100 procent hernieuwbare brandstof
Voor dit project werkt Horse samen met oliebedrijf Repsol. Zij produceren sinds oktober 2025 een brandstof die volledig uit hernieuwbare bronnen komt, zoals afval uit de landbouw of gebruikte frituurolie. Het spul heet Nexa 95 en is al te tanken bij dertig tankstations in Spanje. Je kunt het gewoon in tanken in je bestaande benzineauto zonder schade op te lopen.
Gooi je het groene goedje in de Horse H12 Concept, dan kun je per jaar heel wat minder vieze dampen uit de lucht verwachten. Horse heeft berekent dat als je 12.500 kilometer per jaar rijdt met de H12 op Nexa 95 dat je 1,77 ton minder CO2-uitstoot hebt.
Rake woorden van Horse Powertrains
De motordivisie van Renault en Geely sluit af met een aantal sterke stellingen die hopelijk bij de Europese Unie aankomen: ”Meer dan 97% van het huidige wagenpark in Europa (ACEA) is nog steeds gebaseerd op verbrandingsmotoren. Daarom spelen oplossingen die de CO2-uitstoot vandaag de dag kunnen verminderen – zoals zeer efficiënte motoren en alternatieve brandstoffen – een complementaire rol naast elektrificatie, waterstof en andere opkomende technologieën op weg naar een CO₂-neutrale mobiliteit.”
Horse vraagt de EU ook om biobrandstoffen zoals Nexa 95 mee te nemen in de plannen van 2035: ”Om deze oplossingen op grote schaal te kunnen toepassen, is het essentieel dat de huidige herziening van de CO₂-normen voor personenauto’s een duidelijk, langetermijnkader omvat. Daarin moet de rol van zeer efficiënte motoren op hernieuwbare brandstoffen in de decarbonisatie van het wegvervoer worden erkend, en moet een technologieneutrale aanpak na 2035 worden gewaarborgd om innovatie en noodzakelijke industriële investeringen te ondersteunen.” Mic drop.
Reacties
mashell zegt
Leuk. Maar schaal dit op tot een vrachtwagen motor, daar zitten de kansen om nog minder vervuilende verbrandingsmotor techniek op langere termijn te kunnen verkopen. Bij personenwagens is dat schip gevaren.
coupedriver zegt
Als 97% van het Europese wagenpark nog op fossiele brandstoffen rijdt zou je vol moeten inzetten op bio/synthetische brandstoffen die CO2 neutraal of toch al een stuk lager zijn dan de fossiele, daar zit pas gigantische winst. Bepaalde landen en klanten ga je anders nooit in een veel te dure, razend snel verouderende EV krijgen.
mashell zegt
Auto’s hebben een levensduur van twintig tot dertig jaar, dat nu 97% fossiel rijdt is daarom niet relevant. Van al die bio en synthetische brandstoffen weten we dat het niet voldoende op te schalen is naar een substantieel deel van het wagenpark dus daar kunnen we beter helemaal geen moeite insteken. Elk huis in Europa heeft stopcontacten we weten dus dat electrisch rijden wel goed op te schalen is.
tjorque zegt
Op plantenolie rijden… been there done that.
20 jaar geleden.
Toen:
– minder verbruik? bwah weinig verschil
– goedkoper? wel wat (43ct/l vs 70ct/l) als ik me niet vergis, maar veel gedoe
– beter voor het milieu, ik weet het zo niet. Overal waar ik passeerde kregen de mensen plots gedachten over BBQ…
Bio brandstoffen, ik ben er niet tegen, maar ik geloof nooit dat het kan werken op grote schaal zonder invloed op onze voedselproductie.
duitslaagvliegen zegt
De techniek hierboven is sympathiek en is een recyclebare oplossing, maar de weg naar zero emission met EV vrachtwagens is al lang ingezet door Europese vrachtwagenfabrikanten.
Door de ‘Diesel Maut’ ofwel de CO2 belasting op diesel zijn ice vrachtwagens vanaf dit jaar al duurder in gebruik ( afschrijving onderhoud en dieselkosten) dan EV vrachtwagens. De laatste zijn weliswaar duurder in aanschaf maar hebben (veel) lagere lifecycle kosten.
Daarnaast neemt de batterij capaciteit en snellaadtijd voor vrachtwagens ook toe met 800kWh -1000kWh batterijen en 1,2 MW laadstations.
Voor personenauto’s is bovenstaande technologie al een gepasseerd station
Robert zegt
“de motor loopt ruim 1 op 30. Dat halen de meeste diesels niet.”
De VW Lupo 3L kon dit in 1998 al.
cossiekiller zegt
Als je in Belgie in de volksmond zegt 1 op 30 verbruik, dan bekijken ze je echt heel raar.
joos straetmans zegt
“Horse heeft berekent dat als je 12.500 kilometer per jaar rijdt met de H12 op Nexa 95 dat je 1,77 ton minder CO2-uitstoot hebt.”
1. Berekent moet zijn : berekend, met een D dus.
2. Het is niet zo interessant wat je minder uitstoot, maar wat de totale uitstoot is op 12.500 km. Als dat nog steeds 100 ton CO2 is, is 1,7 ton CO2 minder niet zo heel boeiend.