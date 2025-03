Voel je Joel Beukers en koop deze gouden beuker op Marktplaats!

We gaan voor GOUD!

Nu Ferrari liever niet meer heeft dat je auto’s die uit Maranello komen in gekke kleurstellingen laten spuiten of wrappen (ik noem maar wat, chroomgoud) moet onze grote vriend Joel Beukers op zoek naar nieuw goud speelgoed. Vanwege zijn interesse in onze vorige berichtgeving over hemzelf, helpen we hem eens een handje met een passende Marktplaats-occasion.

Dit hier is een Chevrolet Avalanche. Je mag hem zien als het broertje van de bekendere Silverado. Onder de motorkap ligt een 5,3-liter grote V8. Dankzij een G3-installatie lust de pick-up nu LPG. Volgens de verkoper produceert de Amerikaanse achtcilinder 325 pk.

De verkoper is uiteraard erg enthousiast over de auto. Maar deze dealer op Marktplaats is nog net wat blijer met de gouden pick-up. Hij gooit met termen als ”er is geen tweede te vinden in het land” en beweert dat de Chevy ”heel veel positieve aandacht trekt”. Aandacht krijg je zeker, maar of het altijd positief is…

Wat weten we nog meer van de gouden pick-up?

Helaas weet ook de dealer niet hoeveel kilometer er met de Avalanche is gereden. Houd het maar op heel veel. De Chevrolet staat op zwarte 20-inch wielen en heeft een goudbruine tint op de binnenkant van de voorruit. In dat interieur vind je trouwens veel zwart leer, maar ook een achteruitrijcamera, een bluetoothsysteem en Apple Carplay en Android Auto.

In dit geval is gebruik gemaakt van een zogenoemde LPG-onderbouw. Dat wil zeggen dat de gastank in de buitenlucht houdt. Dit heeft als voordeel dat er geen gasdichte tankkast nodig is om de gassen uit de tank op te vangen. Hierdoor is er geen ruimte van de achterbank of laadbak ingeleverd.

Wat kost de gouden pick-up van Marktplaats?

Wie een proefritje wil maken, moet naar Alphen aan den Rijn afreizen. Interesse? De verkoper vraagt € 9.500 op Marktplaats. Daarmee zou het waarschijnlijk de goedkoopste auto in Beukers’ gouden garage zijn.