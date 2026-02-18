Video: Inhalen wanneer je niet KAN inhalen

Doe het nou niet als er geen ruimte is
Inhalen op zo’n weg is niet altijd zonder risico met tegemoetkomend verkeer. Een gevalletje gegokt en verloren.
Bekijk ook deze video: Boze truckers komen verhaal halen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 5 Reacties
Bekijk ook deze video: Boze truckers komen verhaal halen
Reacties
Thieuke zegt
Gegokt, verloren en helaas iemand meegenomen in je eigen domheid… triest!
autodrome zegt
Enorme lutser(ina)! Als je denkt een Senna te zijn, dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Hoop dat de slachtoffers er goed van afgekomen zijn, en de prutser(ina) aan het stuur flink gemangeld is, paar breukjes hier en daar, gecomplementeerd door een blijvend litteken die hem of haar eraan herinnerd dat je niet als een GEK door het verkeer kan. Echt K. met perensap, rijbewijs afpakken en vastzetten die gek.
307-2.0-chipped zegt
Wat een ongelooflijke oetlul.
Die andere crasht echt hard ook nog daardoor.
autodrome zegt
Nog even een vraag aan de Redactie, Waarom cappen jullie de video’s op 480p? Begrijp dat het wat duurder is om het aan te bieden, maar de resolutie en daarmee het detail zijn om te huilen. 480p is lager dan wat je vroegah op de buizentv had(576i)? Gen X, Y, Z kunnen zich dat nog wellicht heugen, maar het is 2026?
mjpamsterdam zegt
Hoe slechter het beeld bij dit soort inhalende oetlullen hoe beter !