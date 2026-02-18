Autoblog.nl

Video: Inhalen wanneer je niet KAN inhalen

Auteur: , gepost om 5 Reacties

Doe het nou niet als er geen ruimte is

Inhalen op zo’n weg is niet altijd zonder risico met tegemoetkomend verkeer. Een gevalletje gegokt en verloren.

Bekijk ook deze video: Boze truckers komen verhaal halen

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  2. autodrome zegt

    Enorme lutser(ina)! Als je denkt een Senna te zijn, dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Hoop dat de slachtoffers er goed van afgekomen zijn, en de prutser(ina) aan het stuur flink gemangeld is, paar breukjes hier en daar, gecomplementeerd door een blijvend litteken die hem of haar eraan herinnerd dat je niet als een GEK door het verkeer kan. Echt K. met perensap, rijbewijs afpakken en vastzetten die gek.

  4. autodrome zegt

    Nog even een vraag aan de Redactie, Waarom cappen jullie de video’s op 480p? Begrijp dat het wat duurder is om het aan te bieden, maar de resolutie en daarmee het detail zijn om te huilen. 480p is lager dan wat je vroegah op de buizentv had(576i)? Gen X, Y, Z kunnen zich dat nog wellicht heugen, maar het is 2026?

Geef een reactie

Autoblog

Merken