Nederlanders rijden belachelijk veel boetes op deze overbekende trajectcontrole

Het is altijd weer even schrikken als er een brief op de mat ligt van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Na het openmaken probeer je je te herinneren wanneer je net iets teveel haast had, niet reageerde op een bliepje van Flitsmeister of waar je bij een trajectcontrole je cruise control iets te hard aan had staan. De kans is groot dat het op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht was, want daar rijden veel mensen nog steeds boetes. Autoblog vraag zich af waarom…

Harde cijfers

De cijfers van het CJIB van afgelopen jaar laten toch iets bijzonders zien. In totaal zijn er op alle trajectcontroles in Nederland 1.481.451 overtredingen geregistreerd. Dit zijn er minder dan de 1.596.649 overschrijdingen van 2024. Toch steekt er één trajectcontrole met kop en schouders bovenuit komt als het gaat om geregistreerde overtredingen: die op de A2.

Deze trajectcontrole, die al meer dan tien jaar bestaat en jaarlijks de meeste boetes ophaalt, flikt het afgelopen jaar gewoon weer. Tussen de twee grote steden werden vorig jaar 539.639 boetes bij elkaar gereden. Ruim een derde van alle trajectcontroleboetes van Nederland dus! Dit is ten opzichte van de 486.217 in 2024 een serieuze toename van 11 procent.

Opvallend is ook dat er op de trajectcontrole op de A4 bij Hoofddorp, die op de twee plek staat, er “maar” 147.855 hardrijders op de bon zijn geslingerd. De derde trajectcontrole waar er veel boetes worden gereden is de A4 tussen Den Haag en Amsterdam bij Leidschendam. Hier zijn er 115.827 overtredingen geregistreerd.

Waarom op de A2 het meest?

Er zijn verschillende redenen dat op de A2 de meeste boetes worden gereden. Ten eerste is dit een van de drukste verkeeraders van Nederland. Er rijden gemiddeld dagelijks 200.000 voertuigen over de A2. Dat zou betekenen dat ongeveer 1 op de 135 auto’s een boete rijdt.

Ten tweede is het zo dat er tot 2019 drie sectoren waren waar er op je snelheid gemeten werd, dat is sinds 2019 verhoogd naar vijf sectoren. Nu is er in de 15 kilometer trajectcontrole dus geen enkele mogelijkheid om nog maar iets harder te rijden zonder een rekening in de bus te krijgen.

Dan hangt natuurlijk de vraag boven dit artikel: hoe hard kan ik dan wel rijden zonder een boete te rijden? Volgens het Openbaar Ministerie kan je op een weg waar 100 km/u toegestaan is tot en met 107 km/u rijden zonder boete te krijgen. Waarbij 3 km/u de correctie is en er dan nog een marge van 4 km/u is. En dat is dan nog de échte snelheid die in de meeste gevallen iets lager ligt dan de snelheid die jij op de teller voor je ziet.

Op welke snelheid zet jij je cruise control in trajectcontroles? Laat het ons hieronder weten!

Foto: Autoblog.nl