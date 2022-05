Jolly good, klassiekers worden niet meer duurder

Goed nieuws als al dat moderne spul je niks doet en je een klassieker begeert: gemiddeld genomen worden klassiekers eindelijk niet meer duurder. Helaas zijn er wel uitzonderingen.

Ja, je bent een dino net als ondergetekende en dat moderne spul, daar heb je eigenlijk niet zoveel mee. Nou ja, een Porsche 911 GT3 die mag wel voor de deur, maar die is net wat te duur. Dan maar op zoek naar iets ouds en leuks dat iets betaalbaarder is. Maar oh gruwel! Ook de prijzen van het oude spul rezen de afgelopen jaren de pan uit. Had je eindelijk een loonsverhoging gescoord, was je object van affectie opeens verdubbeld in vraagprijs. Balen.

Optater

Gelukkig voor degenen die tot nu toe misgrepen en helaas voor degenen die in de afgelopen jaren hebben toegeslagen, lijkt een (voorlopige?) piek nu achter ons te liggen. Hoewel door inflatie alles duurder wordt, worden klassiekers volgens de kenners van Hagerty juist wat goedkoper. Een Jaaaaaaaag E-Type coupé van de eerste serie met de 3.8 onder de kap, is ten opzichte van twee jaar geleden (gemiddeld) in prijs gedaald van 89.575 tot 72.250 Ekkerponden. Op een Aston Martin DB6 had je nog veel meer afgeschreven. In dezelfde periode daalde de marktwaarde van zo’n chique Aston van 344.000 tot 190.500 Pond. Dan heb je het toch over een flinke financiële optater.

Geen nieuwe kopers voor klassiekers

Bovenstaande zijn slechts twee voorbeelden, doch volgens Hagerty, zijn deze een symptoom van wat er met de hele markt gebeurt. John Mayhead van Hagerty wijt het aan het ‘iedereen die er een wil, heeft er een’-principe:

Collectable cars such as E-Types and DBs are seeing their prices either slip or stagnate because those people who always wanted to buy one have probably done so and paid the highest prices, while those who’d like to buy one cannot yet afford to. Hagerty, more than you can afford, pal

Harde realiteit

Maar ja in simpele termen die een econoom begrijpt: er zijn momenteel dus gewoon geen kopers (greater fools?) te vinden die nóg meer wil betalen dan de vorige eigenaar heeft neergelegd. Mayhead geeft toe:

People who had an emotional connection with these sorts of cars and who sustained interest in them are, to put it bluntly, dying out. The emerging generation of buyers doesn’t value them as highly. Hagerty, hoopt zelf nog lang te leven

Uitzonderingen bevestigen de regel

Waarvan akte. Deze Lion King achtige circle of life, betekent dat als je een jonge echte oude ziel bent, gouden tijden aanbreken om eindelijk jouw stokoude klassieker te kopen voor weinig. Maar er is ook een keerzijde. Omdat nu generatie X (geboren tussen 1965 en 1980) de grootverdieners in de wereld zijn die hun droomauto van vroeger kopen), zit spul uit de jaren ’80 en jaren ’90, tegen de algemene trend van de markt in, juist in de lift. De Porsche 964 bijvoorbeeld, is in de afgelopen twee jaar toch weer twintig procent gestegen in waarde. Een iets minder geijkte maar alsnog gave Renault 5 GT Turbo, steeg zelfs met 93 procent in waarde, aldus Hagerty.

Millennials

Natuurlijk is voor ons benzinehoofden het veel belangrijker om een auto te rijden die gaaf is dan om naar getalletjes te kijken. Maar het is toch altijd prettig als je de volgende rib uit je lijf voor onderhoud kan goedpraten voor jezelf, door je wijs te maken dat je auto niet afschrijft of zelfs meer geld waard wordt. De tijden dat alle klassiekers duurder werden, lijken nu echter dus even voorbij. Ga jij vast een verzameling Porsche’s 996 en 997 aanleggen voor het moment dat Millennials 50 jaar oud zijn? Laat het weten, in de comments!