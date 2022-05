Snelle Belg waarschuwt Hamilton: “aftakeling gaat snel”

Moet Hamilton zich zorgen maken voor snelle aftakeling?

Aftakeling, is een onvermijdelijke realiteit voor ieder mens, maar zeker ook voor iedere sporter. Men zegt wel eens dat een topsporter in zijn (m/v) leven twee keer sterft. De eerste keer, als onontkenbaar wordt dat het benodigde niveau niet meer gehaald kan worden om topsporter te blijven. De tweede keer in de conventionele zin van het woord. De tijd wacht op niemand.

Ook dus niet op veelwinnaar Lewis Hamilton. De zevenvoudig kampioen staat momenteel 23 punten achter op teamgenoot George Russell. In combinatie met de 37-jarige leeftijd van de Brit, zorgt dat nu al voor speculaties rondom de toekomst van LH44 (of het gebrek daaraan) in de F1.

Nou lijkt het allemaal wel een beetje (erg) voorbarig. Feitelijk heeft Lewis gewoon twee matige races gehad, in Saoedie-Arabië en in Emilia Romagna. In het kwalificatieduel staat het ‘gewoon’ 3-2 voor Lewis en in de andere drie races waren de twee qua rees pees aan elkaar gewaagd. Daarnaast doet geweldige vent Bottas het prima bij Alfa Romeo. En die werd toch jarenlang zoekgereden door Lil’ Lewis. Het verval zal toch niet zo snel ingetreden zijn?

Belgisch raceheld Jacky Ickx vindt het ook nog te vroeg om dat te zeggen. Maar de Belg waarschuwt Hamilton wel. Bij het onvolprezen Race Café van Ziggo, laat Jacky optekenen:

Zodra je afzwakt, gaat dat heel hard. Veel harder dan de mate waarin je groeit. Leeftijd is ontzettend belangrijk in de racerij. Je kan een Verstappen, Leclerc of Norris niet verslaan als je al over je top heen bent. Jacky Ickx, won ooit Le Mans met onze Gijs

Ickx zelf, voormalig coureur van onder andere Ferrari en Lotus en tevens twee keer tweede in het WK Formule 1, reed zelf in 1979 als 34-jarige zijn laatste F1 race. Maar zijn laatste podium, dateerde van 1975. Ickx spreekt dus wellicht uit ervaring. Na de F1, reed de aimabele Belg overigens nog wel (zeer) succesvol rond in het WK voor sportwagens en in de Dakar Rally. Er zijn dus nog opties voor Hamilton als het moment komt dat de F1 voor hem klaar is. Hoewel hij zich wellicht eerder zal richten op andere uitdagingen buiten de autosport. Waarvan akte.