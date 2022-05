Jaja, er komt NOG een 911 smaakje bij: de 911 ST.

Hadden we daar behoefte aan? Kennelijk wel. De 911 ST komt eraan!

De Porsche 911 is een evergreen. Het is de sportwagen waarmee je alles kan. Je kunt ‘m inzetten als daily en je kan ‘m zelfs parkeren bij de Albert Heijn. En je kunt er ook mee blazen op de Autobahn en op het circuit kom je met elke 911 prima uit de voeten. Een ander sterk punt is dat er enorm veel verschillende smaakjes zijn.

Van een eenvoudige 911 Carrera tot de snelste zonnestudio ter wereld: de 911 Turbo S Cabriolet. Daartussen zijn er ook nog de nodige circtuitspeeltjes als de GT3. Dan is er ook nog een GTS en sinds kort hebben we de 911 Sport Classic. Maar daar houdt het dus niet bij op, want er komt nog een GT3 RS (die rijdt al op de Nürburgring) en een 911 Safari.

911 ST

Kortom, meer dan voldoende smaakjes. Maar er komt er dus nóg een smaakje van de Porsche 911 bij. Dat bevestigt Motor1.com. Heel even dachten we aan de 911 Carrera T, een basis-Carrera met een paar sportieve upgrades. Maar nee, daarvoor moeten we waarschijnlijk wachten tot na de facelift. Nee, het gaat om de 911 ST. Dat is niet een 911 Carrera S met de T-behandeling, maar een variant op de GT3. De GT3 Touring, om precies te zijn.

De Porsche 911 ST uit 1970

De 911 ST is een zogenaamd ‘Heritage’-model, een beetje in de geest van de 911R, Sport Classic en Speedster. De originele 911 ST was een raceauto waarbij Porsche de focus legde op een zo laag mogelijk gewicht. Het is geen RS, want de 911 ST krijgt geen extreme spoilers. Wel is er een double bouble-roof, zijn er racekuipen en de neus van een GT3. Wat het precies gaat worden, moet de tijd uitwijzen.

Porsche 911 GT3 Touring uit 2022

Basis: GT3 Touring

Qua techniek is het gewoon een 911 GT3 Touring, dus met 4.0 zescilinder boxer motor zonder turbo. Er komt overigens ook nog een derde variant na de Sport Classic en de 911 ST en dat is een retro-variant op basis van de GT3 RS, die nog moet komen. Het is een overschot aan modellen, maar Porsche heeft hier goed over nagedacht.

Porsche 911 Sport Classic uit 2022

Nu het nog kan, proberen ze er zo veel mogelijk van te verkopen. En als je kijkt naar de prijzen van gebruikte speciale 911’s, zal het ongetwijfeld een prima investering zijn. De 911 ST wordt ongetwijfeld de nieuwe favoriete auto van @jaapiyo.

Meer lezen? Deze 8 Porsche 911 smaakjes zijn er nog niet!