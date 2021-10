Jonge Golf op aardgas heeft half miljoen gelopen

Dat betekent dat deze jonge Golf op aardgas niet duur in aanschaf zal zijn.

Het is een keuze waar elke occasionkoper mee te maken krijgt. Wat vind je belangrijker: veel kilometers of een hoge leeftijd? Als je een jonge auto wenst, ben je vaak duurder uit en als de auto weinig gelopen heeft eveneens. Dus je moet of naar een (nog) oudere auto kijken. Een andere mogelijkheid is om een auto met een hoge kilometerstand te kiezen.

In dit geval een extreem hoge kilometerstand. Het gaat om een jonge Golf op aardgas. In principe is het niet een bijzondere automobiel. De Golf VII is een zeer puike wagen die bovengemiddeld prettig rijdt voor zijn klasse. Het is een van de weinige auto’s die leverbaar geweest met enorm veel aandrijflijnen: benzine, plug-in hybride, diesel, elektrische en dus ook op aardgas.

Jonge Golf op aardgas

Misschien vraag je je af: blijft dat wel heel? Jawel. Dit exemplaar in elk geval wel. Het gaat om een Golf Variant 1.4 TGI met DSG-automaat. De auto komt uit de tweede maand van 2017. Intussen staat de klok op: 482.000 km. 482.000!!! Dat is omgerekend 101.473 km per jaar. Dus 8.456 kilometer per maand of 1.951 kilometer per week. Dus iemand werkte 200 kilometer van zijn woonplaats, waarschijnlijk.

Ondanks dat de jonge Golf op aardgas er vrij eenvoudig uitziet, zit het meeste er wel op. Een automaat, groot navigatiesysteem, adaptieve cruise control, climate control en, eh, dat was het wel.

CNG

Maar wat heb je meer nodig? Gewoon een puike motor, toch? Onder de kap ligt namelijk een 1.4 TGI motor die speciaal door Volkswagen is aangepast voor het gebruik op CNG.

Deze levert in dit geval 110 dolenthousiaste pk’s en 200 boomontwortelende Newtonmeters. Van 0-100 km/u sprinten doet ‘ie in 11,5 flitsende seconden en de topsnelheid is een nauwelijks te bevatten 195 km/u. Wat denk jij? Zou jij dit aandurven? Of ging je toch op zoek naar een oudere Golf station met minder kilometers? Laat het weten, in de comments!

Interesse? Check de advertentie van de Golf TGI met monsterkilometerstand hier!